Después de meses de aparente calma entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, un nuevo capítulo de su escandalosa relación se está desatando, luego de que la actriz acusara a su expareja de ser un mantenido.

Ante tales declaraciones, el galán de telenovelas no se quedó callado: “No puedo refutar cualquier estupidez que diga la señora. Yo me rompo la cara trabajando los siete días de la semana. Ella no me mantiene”, aseguró el protagonsita de "Por Amar sin Ley" al salir de la visita con su hijo Matías en el Centro de Convivencia de la Procuraduría de la Ciudad de México.

Y es que el pasado fin de semana, la actriz llevó nuevamente a Matías al Centro de Convivencia para que pasara un rato con Gil. Mientras padre e hijo estaban reunidos, la protagonista de "Al otro lado del muro" expresó su molestia porque el actor, dijo, no se ha hecho responsable de los gastos de Matías, y aseguró que es ella quien ha cubierto todo lo que necesita el pequeño, incluídos los honorarios de una enfermera que lo asiste.

La venezolana fue más allá, y dijo que mientras vivieron juntos, él nunca se hizo cargo de los gastos de la casa y que fue ella quien pagaba todo, por lo que dijo que era un mantenido.

“Las enfermeras las pago yo, porque hasta cuando vivía en mi casa yo mantenía a ese señor”.

Esas declaraciones se desataron luego de la actriz asegurara que tras la reunión del 4 de agosto entre Gil y Matías, el menor comenzó a presentar problemas estomacales, al grado que al pasar de los días tuvo que llevarlo al médico.

“Lo traje al Centro de Convivencias, salimos, y en el transcurso de la tarde no quería comer. Al segundo día, mi hijo no tomaba ni agua ni leche; al tercer día tuve que ir a la clínica con mi hijo. No estoy diciendo que le dio algo, pero él tiene que estar informado de esto. Él no sabe qué le hace bien y qué le hace mal al niño”, explicó la actriz.

Así que por esa situación, la venezolana expresó su molestia y le pidió a las autoridades los vídeos de la reunión entre Matías y Gil para ver si le había dado algo de comer al menor que pudiera desatar el malestar.

También la actriz dijo que Gil, en las visitas, no lleva pañales ni leche para Matías, como supuestamente lo dictó el juez. Aseguró que ella es quien se ha hecho cargos de los gastos del pequeño.

“Estoy peleando por la salud y el bienestar de mi hijo, yo sola he tenido que salir corriendo con mi hijo ahogado, casi muriéndose en mis brazos. Aquí están los exámenes médicos, me hicieron cuatro pruebas periciales con mi hijo para determinar lo que ya les dije, no tengo por qué mentir, para mí esto no es un show ni una novela sino la vida de mi hijo”, declaró la actriz.

Además desmintió que haya presentado una nueva demanda contra su expareja, versión que fue apoyada por su abogada Alma Pellón.

Al enterarse de las declaraciones de la venezolana, el actor explotó y dijo que su expareja se la pasa diciendo incoherencias.

“Es una calumnia”, dijo de forma tajante el actor. "Me da mucha pena que tenga tanto odio en su corazón, no hay otro tipo de explicación para poder entender lo que está sucediendo", comentó el actor.

Aseguró que él siempre ha estado al pendiente de los gastos de su hijo y prueba de ello es que sigue entregando el 10% de su sueldo para la pensión alimenticia de Matías.

El actor pidió a De Sousa poner más atención en el bienestar de su hijo y no estar dando declaraciones a la prensa, que no benefician en nada al pequeño.

“Se está perdiendo los mejores momentos de Matías, tendría que concentrarse en darle amor. Es una difamación más porque es un abuso a la integridad del niño, es un abuso al sistema”, comentó Gil.

Los actores llevan más de año y medio de pleito legal por la custodia del pequeño Matías y parece que un acuerdo de paz está lejos de alcanzarse.