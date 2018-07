El actor Mark Hamill confesó en Twitter tener sentimientos encontrados por tener que rodar su última película de "Star Wars" sin su compañera Carrie Fisher.

La inolvidable "Princesa Liea" falleció en diciembre de 2016 a los 60 años.

"Tengo una sensación agridulce por enfrentarme a mi último capítulo sin ella. Es simplemente irreemplazable", escribió.

"Encuentro consuelo en el hecho de que no será reemplazada", destacó el actor, junto a la publicación donde compartió dos fotografías en las que aparece con Fisher

En ese tuit, Hamill, quien da vida a Luke Skywalker, el "eterno enamorado de la Princes Leia" escribió la etiqueta #CarrieOnForever.

El actor de 66 años volverá a interpretar a Luke Skywalker en el "Episodio IX" de "Star Wars" y el director, J. J. Abrams, utilizará material inédito de Fisher en su papel de la princesa Leia.

El filme llegará a los cines en diciembre de 2019.

It's bittersweet facing my final chapter without her-She is simply irreplaceable. I'm finding solace in the fact that she won't BE replaced & would love the worldwide outpouring of affection from those who loved her when they heard the news.#CarrieOnForever pic.twitter.com/7ueMqBxQwa