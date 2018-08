Pese a que lleva varios años evitando los focos, la actriz Melanie Griffith ha vuelto a acaparar las portadas de los medios del espectáculo. Esta vez no se ha convertido en noticia por su separación con Antonio Banderas ni por una nueva película, sino que por una evidente intervención quirúrgica.

La propia protagonista de "Another Day in Paradise" (1998), de 61 años, compartió imágenes de su sesión de fotos para la revista InStyle en su edición estadounidense.

Las fotografías han sorprendido a sus fanáticos, sobre todo por su renovado rostro.

Sus labios más finos, los ojos más redondos y la nariz mucho más puntiaguda, son algunos de los cambios más evidentes.

En la entrevista, la actriz ícono de los años '80 y '90, asegura estar soltera, pero dispuesta a conocer a alguien sin necesidad de volver a casarse.

"Creo que ya no es importante para mí, especialmente si tienes 60 años, tres hijos y estás viviendo la vida que siempre quisiste", comentó la actriz.

"Entonces, ¿para qué casarse? Sí, me enamoraría, tendría un romance, una relación, pero no lo he tenido. Sigo buscando. He tenido un par de amantes pero no una relación", confesó.

Melanie Griffith se separó de Antonio Banderas hace ya cuatro años.

Antes de él, estuvo casada en dos ocasiones con Don Johnson (1976 y 1989-1996), y entremedio mantuvo un matrimonio con Steven Bauer (1981-1989).

Con cada uno de ellos tuvo un hijo; Dakota Johnson, Stella Banderas y Alexander Bauer.