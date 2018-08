La cantante Mel B, exintegrante del grupo británico Spice Girls, anunció que entrará el próximo mes a una clínica de rehabilitación para superar su adicción al alcohol y al sexo, además para tratar su trastorno de estrés postraumático, ya que quiere retomar las riendas de su vida desde cero.

"Los últimos seis meses han sido increíblemente difíciles", expresó la artista de 43 años en entrevista con el diario The Sun.

"Recientemente me han diagnosticado un trastorno de estrés postraumático", comentó la llamada Scary Spice, cuyo verdadero nombre es Melanie Janine Brown.

"El conocimiento es poder", escribió en su cuenta de Twitter la artista, donde compartió un enlace sobre información del trastorno estrés postraumático.

La artista eligió una clínica británica para superar sus padecimientos.



"He tomado la decisión de ingresar a un programa de terapia adecuado en las próximas semanas, pero tiene que ser en el Reino Unido porque soy muy, muy británica y sé que funcionará mejor para mí", aseguró.

Y es que la vida personal de Melanie Brown no ha sido nada fácil, principalmente por su fallido matrimonio con el productor de cine Stephen Belafonte, con quien se casó en el 2007 y se separó en el 2016.

Para desahogarse, la también juez de "America's Got Talent" está escribiendo un libro , el cual no tiene aún fecha de publicación.

"He estado trabajando junto a un escritor en mi libro "Brutalmente honesta", y ha sido increíblemente traumático revivir una relación sentimental con tantos abusos y enfrentarme a tantos asuntos dolorosos de mi vida", expresó la artista al diario británico.

"Estoy siendo muy honesta sobre el hecho de beber para paliar mi dolor, pero esa es solo una manera con la que mucha gente enmascara lo que realmente ocurre", aseguró.

Durante su proceso de divorcio, que se concluyó en diciembre pasado, Mel B aseguró que Belafonte abusaba de ella física y emocionalmente, desde que se casaron. Incluso ha dicho que él la obligaba a participar en tríos sexuales. Él siempre ha negado las acusaciones.

"No soy perfecta, y nunca he pretendido serlo...Pero estoy trabajando para ser una mejor versión de mí misma para mis hijos, a quienes amo más que la vida misma, y para todas las personas que me han apoyado", aseguró.

La cantante tiene tres hijos: Angel, de 11 años y Madison, de 6, que tuvo con Belafonte; y Phoenix, de 19 años, que procreó con su primer esposo, el actor Jimmy Gulzar.

Mel B alcanzó la fama en la década de los 90 cuando formó parte del grupo Spice Girl, donde compartió créditos con Victoria Beckham ("Posh Spice"), Melanie Chisholm ("Sporty Spice"), Geri Halliwell("Ginger Spice") y Emma Bunton ("Baby Spice").

El grupo pop se separó en el 2012. Mucho se ha hablado de algún reencuentro, pero nada ha sido confirmado.