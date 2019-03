Aunque por muchos años se especuló que dos integrantes del famoso grupo de las Spice Girls sostenían una relación, es hasta ahora que la cantante británica Mel B sorprendió al revelar que efectivamente sí sostuvo más que una amistad con su compañera Geri Halliwell, mientras formaron la exitosa banda musical.

Melanie Janine Brown, verdadero nombre de la artista, decidió confesar su gran "secreto a voces" durante una entrevista con el periodista Piers Morgan en el programa "Life Stories".

"Me va a odiar por esto, pero ya está. No fue algo serio, solo fue algo que sucedió, nos reímos y eso fue todo", aseguró Mel B.

"Sí, ella va a odiarme por esto, porque ella es muy elegante, tiene su casa de campo y a su esposo, pero es un hecho", indicó la cantante de 43 años.

EXCLUSIVE: In @piersmorgan’s Life Stories, Mel B revealed she slept with bandmate Geri Horner in the mid-nineties. pic.twitter.com/PQoAXlt9uE — Good Morning Britain (@GMB) 25 de marzo de 2019

Mel B no indicó con qué frecuencia sostenía relaciones sexuales con su compañera, ni el tiempo que duró ese "romance".

Ante esas revelaciones, Melanie Chisholm, mejor conocida como Mel C se dijo sorprendida, entre risas nerviosas.

"¡Esto es nuevo para mí!. Todas dormíamos en la misma cama, pero ‘acostarse de esa manera’ no fue algo que hiciéramos todas”, aseguró Mel C, quien también acudió al programa "Life Stories".

Tras esas confesiones, el periodista llamó a Geri Halliwell para informarle lo que había dicho Mel B, publicó Daily Mail, pero no se dieron a conocer las impresiones de la artista.

Mel B generó polémica con sus revelaciones a tan solo unas semanas del reencuentro de las Spice Girls, que comenzarán una gira por Reino Unido, en mayo próximo.

Serán solamente cuatro las integrantes que formen parte del reencuentro, ya que Victoria Beckham será la gran ausente.