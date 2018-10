La participación de Michael Bublé en el "Carpool Karaoke" con James Corden ha conmovido en las redes sociales, luego de que el cantante canadiense hablara de la difícil situación que vivió por el cáncer que le fue diagnosticado a su pequeño hijo Noah, cuando tenía tres años.

Y es que después de pasar momentos divertidos con Corden y de cantar dos éxitos musicales "Haven't Met You Yet" y "It's A Beautiful Day", el ambiente cambió drásticamente cuando el presentador lo cuestionó sobre la salud de su hijo.

"Cuando nos dijeron qué era lo que tenía, ahí se terminó todo. Mi vida entera se terminó", aseguró el cantante, que con voz entrecortada recordó uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Es muy difícil tener que reconocerlo porque es muy doloroso hablar de eso", precisó Bublé, evidentemente conmovido al hablar de la salud de Noah.

Fue en el 2016 cuando los médicos le diagnosticaron cáncer de hígado a Noah, lo que dejó devastada a la familia, pero no podían detenerse y el menor debía someterse a tratamientos con quimioterapia para superar el padecimiento.

Así que Bublé sacó todas las fuerzas de su interior para enfrentar junto a su hijo y familia el cáncer del pequeño.

El conmovedor relató del cantante fue publicado en la cuenta de The Late Late Show with James Corden en YouTube, donde lleva más de 2.6 millones de reproducciones.

Mientras Cohen manejaba, el cantante seguía recordando una de las etapas más fuertes que ha atravesado en su vida.

"Los médicos nos dijeron que no era nada bueno y fuimos tomándolo día a día. Por suerte teníamos los mejores médicos", recordó el cantante.

"Cuando todo esto comenzó, me convertí en la fuerza de alguna forma que nos empujaba a ser positivos", aseguró el canadiense.

Pero esa fortaleza que siempre demostró el famoso papá se vino abajo, cuando los médicos les dijeron que su hijo ya había superado el cáncer.

También reconoció que no atraviesa por los mejores momentos emocionalmente, pero que cuenta con el apoyo de su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato.

"Cuando sacaron el cáncer y terminaron la quimioterapia y dijeron: 'Lo hicimos, está bien, él está bien'. Me caí, me derrumbé. Mi esposa me recoge del suelo ahora", aseguró el cantante.

Fue a mediados del 2017 cuando los médicos les dieron la noticia de que Noah había superado a la enfermedad.

"Tiene cinco años y yo le digo, 'Spider-Man y Superman son increíbles, pero son falsos, no son reales. Tú eres mi héroe, tú eres mi súperhéroe'", precisó el cantante.

Bublé aprovechó las cámaras de "Carpool Karaoke" para invitar al público a colaborar con la asociación Stand Up to, para la investigación sobre una cura contra la enfermedad.

El cantante también rechazó los rumores que circularon en días pasados sobre su retiro de la escena musical.

Michael y Luisana son padres también de Elías, de dos años, y Vida que nació en pasado mes de julio.