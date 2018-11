Aunque la actriz estadounidense Miley Cyrus y el actor australiano Liam Hemsworth perdieron su hogar en un incendio forestal de California, están donando $500, 000 a The Malibu Foundation a través de la organización benéfica de la ex estrella de Disney, The Happy Hippie Foundation.

“¡Miley y Liam perdieron su hogar pero están muy agradecidos de estar a salvo con sus animales! Su comunidad y estado son muy especiales para ellos y quieren devolverle al lugar, algo de lo mucho que han recibido y que les ha dejado que tantos y lindos recuerdos, para ellos y para otros", dijo un representante de Cyrus.

La casa de la pareja estaba en Malibú y que esperan que su donación pueda "restaurar la magia del lugar". Los incendios han estado arrasando el sur de California desde el jueves pasado, forzando las evacuaciones y amenazando a miles de hogares.

"Estos fondos se utilizarán para aquellos con necesidades financieras, asistencia de emergencia, reconstrucción de la comunidad, prevención de incendios forestales y resistencia al cambio climático", destaca el comunicado del representante de la cantante de 25 años.