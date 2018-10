“Parece que los días son más cortos. Que ya no soy la misma que fui siempre. Parece que la Luna me sonríe y que escuchar canciones me estremece. Y cuando estoy con él ya no hay pasado. Y el universo entero se detiene. Parece que estallan las estrellas en mis venas”.

Con esa estrofa parecería que la cantante puertorriqueña Millie Corretjer respondiera al más reciente escándalo provocado por su esposo el exboxeador Oscar de la Hoya luego de ser fotografiado por un paparazzi durante un concierto de Maluma junto a Ana Valencia, una exparticipante de “Nuestra Belleza Latina VIP”.

La artista, retirada hace muchos años para dedicarse de lleno a su esposo y sus hijos, se escucha cantando en un estudio de grabación, revelando que su melodiosa voz sigue intacta.

El primero en responder a su vídeo en Instagram lo fue el cantautor puertorriqueño Tommy Torres por lo que se podría inferir que un regreso de Millie a la música con un tema de su colega boricua.

¿Pero dónde queda Oscar y la mujer con la que se dejó ver públicamente? ¿Será que ese matrimonio finalmente terminará en divorcio?

Hasta el momento, De la Hoya no ha dado declaraciones de una posible separación, y su aún esposa no suele hacer declaraciones. Tampoco es el primer escándalo por el que pasa el matrimonio.