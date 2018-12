Era cuestión de esperar el momento, entre los primeros días de actividades previas al certamen Miss Universe, pero por fin se dio. Kiara Lis Ortega, Miss Universe Puerto Rico y Ángela Ponce, Miss España, coincidieron en un pasillo del hotel donde se hospedan las candidatas. Entonces la representante española captó el momento en vídeo y lo publicó en su cuenta de Instragram.

Ángela Ponce, quien ha capturado titulares y portadas a nivel mundial por ser la primera mujer con género reasignado en concursar en el certamen, se acercó a la reina boricua, a quien presentó a sus seguidores como “una belleza”.

De inmediato Kiara Liz, con la chispa y la simpatía que ha desplegado desde su arribo a Tailandia, se abrazó a la beldad española y la saludó con un beso, asegurándole de inmediato que “en Puerto Rico te quieren mucho”.

A lo que Ponce respondió mirando a la cámara: “Y yo a vosotros también”.

Fue durante la preparación de su equipaje, antes de partir a Tailandia, que Kiara Liz reveló que ya había conocido a algunas candidatas, incluyendo a Miss España, a través de las redes sociales.

“Estoy segura que la van a estar esperando en Tailandia -a Miss España- por todo la controversia que ha levantado con lo de ser trans y participando en el Miss Universe. Es mucha atención hacia ella. Pienso que me voy a llevar muy bien con ella. Por lo poquito que hemos hablado me he dado cuenta que hay mucha cordialidad entre nosotras y muchas ganas de vernos”, aseguró Ortega.