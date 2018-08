Si hay una candidata en el certamen de Miss Universe Puerto Rico que sabe lo que quiere y cómo lograrlo, esa es la representante del pueblo de Orocovis, Mayde Columna.

Eso no implica que obtendrá la corona el próximo 20 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce, pero dará la lucha con todo su armamento, físico e intelectual.

El objetivo de Mayde a largo o corto plazo es convertirse en una reconocida actriz, y una corona sería una excelente plataforma para dar el salto hacia esa gran oportunidad. A los 16 años se marchó a México a estudiar en el Centro de Educación Actoral (CEA) Televisa pero no fue aceptada por la edad, así que cambió de rumbo en busca de títulos de belleza.

“Obtuve la corona internacional de Miss Intercontinental, convirtiendo a Alemania en mi nueva casa por un año, viajando y aprendiendo un nuevo idioma (el alemán). Entregué corona en Alicante, y volví a audicionar en el CEA, y como me lo había propuesto, fui aceptada hace cinco años. Logré graduarme de la escuela de actuación más importante en Latinoamérica”, compartió la artista, quien trabaja para Televisa a la vez que estudia Administración de empresas en línea.

Mayde reside entre Puerto Rico y Ciudad de México. “Vivo donde sea que mis metas e ideales me vayan llevando”.

Esa energía en constante movimiento de la artista, quien ahora tiene 27 años, afirma se la debe a que fue una bebé prematura.

“Nací de siete meses y pesé tres libras. Fue a partir de ese momento que empecé a luchar por la vida enfrentándome a muchas operaciones”.

La beldad boricua practicó la gimnasia olímpica desde los 3 hasta los 14 años. Compitió en Cuba, Argentina y Brasil representando a Puerto Rico.

“No era la mejor pero tenía pasión y disciplina, eso me ayudó a traer varias medallas a la isla… Todavía disfruto cada vez que voy a un parque con trampolines, hago ejercicios y me lanzo a la aventura de hacer 'skydiving' o algún deporte extremo que me haga enfrentar mis miedos”.

Pero no siempre la actriz ha sido tan arriesgada, pues confiesa que de niña “era miedosa y tímida”.

“Este camino no ha sido fácil, sigo centrada en mis metas, aprendiendo según enfrento mis miedos, agregando horas de experiencias a mi vocación y confirmando que todo lo que vale la pena en la vida requiere disciplina, paciencia, perseverancia y mucho trabajo”.

Actualmente la candidata de Orocovis mantiene una página de temas de belleza en internet, Maydecolumna.com, así como su fundación #AgendaconCausa.

“Impactamos comunidades y empoderamos a mujeres, con el fin de accionar y ver el cambio que me gustaría vivir como sociedad. Me encantaría poder trabajar en equipo con las futuras candidatas de Miss Universe Puerto Rico para crear conciencia de la responsabilidad social y lograr potenciar los esfuerzos para el bienestar de Puerto Rico”.