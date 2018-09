Cada vez está más cerca el día en el que una joven será coronada Miss Universe Puerto Rico 2018, triunfo con el que obtendrá el pase para representar a la isla en el certamen Miss Universe.

Precisamente hoy, jueves, se efectúa la competencia preliminar camino a la final que se celebrará el 20 de septiembre.

Al estar el certamen bajo una nueva administración, han sido muchos los cambios, por ejemplo, se entrena una nueva corona para la ganadora.

Ante el furor que generó la reciente presentación de la corona que lucirá la nueva Miss Universe Puerto Rico, hacemos un recorrido por los cambios que experimentaron las tiaras en esos años y donde guardan esas deslumbrantes piezas de joyería las cinco Miss Universo puertorriqueñas.

Marisol Malaret (1970)

Fue la primera boricua en ganar el título a los 17 años. Su rostro dulce y la conmovedora historia de lucha por criarse en un hogar humilde con su tía que había detrás de su porte y belleza, conquistaron el corazón del pueblo puertorriqueño para siempre.

Marisol fue coronada con una tiara imponente por su tamaño al vencer a la candidata de los Estados Unidos. A estas alturas, retirada del ojo público y disfrutando su etapa de abuela, la animadora y empresaria prefiere guardar mejor las memorias de aquel entonces y atesora más el cariño que el público puertorriqueño siempre le ha profesado. La corona permanece en su hogar.

Deborah Carthy Deu (1985)

La beldad tenía 18 años cuando ganó la segunda corona para Puerto Rico. A esa edad se impuso como una mujer segura, capaz de llevarse el mundo por delante. Es recordada como la primera candidata que obtuvo puntuación perfecta en la competencia en traje de noche y se impuso ante la delegada de España en el James L. Knight Center de Miami donde se realizó la competencia.

“La corona la tengo guardada pero no sé dónde. Era la original, más estilizada que la de sus orígenes que fue la de Marisol, más hacia lo vertical, y con el emblema de Miss Universo”, dijo a El Nuevo Día.

Dayanara Torres (1993)

Se coronó a sus 17 años como la mujer más bella del universo, en el certamen celebrado en México y en el cual se impuso a las candidatas de Venezuela y Colombia que le superaban en estatura y voluptuosidad. Pero la joven toalteña de ojos azules irradió una belleza natural que mantiene hasta el día de hoy. Provenía de una familia humilde y eso la convirtió en la Cenicienta del pueblo.

“Mi corona era la verdadera, la original, pero tenía el mecanismo roto y cuando me la colocaron esa noche, como tengo la cabeza chiquita me quedó de collar y me la tuvieron que sostener hasta que se tomaron las fotos. Después me hicieron otra, pero se la regalé al pueblo de Toa Alta y me arreglaron una segunda que tengo en la sala de mi casa”, narró la actriz.

Denise Quiñones (2001)

Ganó en Puerto Rico, tenía 21 años y desde que apareció en el escenario esa noche todos supieron que ella era la reina indiscutible, imponiéndose al final a la delegada de Grecia.

La corona la tiene guardada en casa de sus padres. “No sé, mami la tendrá guardada en algún sitio. Me quedé con la que me coronaron esa noche porque mi tiara fue la última de ese estilo alto con piedras, no reales”, confesó la actual directora del certamen Miss Universe Puerto Rico y quien desde su triunfo en el Miss Universe se ha destacado como cantante y actriz de teatro. Ese diseño de corona del cual Denise fue la última reina en poseer se conoció históricamente como la Coventry Crown, en honor a la diseñadora de joyas que la creó Sarah Coventry.

En el 2002, Denise entonces coronó en Puerto Rico a la rusa Oxana Fedorova con la nueva corona, creada por la firma Mikimoto. Meses después Fedorova sería destituida del título por la organización del certamen, en medio de señalamientos de que no seguía instrucciones, no se reportaba a sus compromisos ni pernoctaba en el apartamento asignado por la organización de Miss Universe en Nueva York. Una vez regresó a Rusia, la joven declaró que no le interesaban las actividades relacionadas con la obtención del título de Miss Universe.

Zuleyka Rivera (2006)

La beldad tenía 18 años cuando ganó con su "sandungueo" al caminar y belleza caribeña indiscutible. Impactó al jurado y a la audiencia en Los Ángeles y se impuso a la candidata de Japón. Su corona fue la versión creada por la firma Mikimoto, cubierta con perlas y diamantes. Por esta razón las reinas no se quedaban con la tiara sino que recibían una réplica a cambio. La organización del certamen utilizó esta corona hasta el 2007.

“Tengo guardada en la residencia de mis padres una tiara y la cinta que utilicé durante todo el año”, dijo la presentadora y actriz.