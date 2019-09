View this post on Instagram

Con pesar comparto la tristeza de mi gran amiga y compañera de grandes experiencias, María Antonieta de las Nieves @lachilindrinaoficial , por la partida de también mi gran amigo Gabo. Dios lo tenga en su gloria ???? ?? ... y les dé pronta resignación a Tony y su familia. Les abrazo y les envío mi más sentido pésame. QEPD GABO ?????? ... un abrazo hasta el cielo ??