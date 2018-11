William Goldman, guionista galardonado con dos premios Oscar, falleció. Tenía 87 años.

Goldman ganó Premios de la Academia por el western "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (“Butch Cassidy”) y el thriller político "All the President's Men" (“Todos los hombres del presidente”).

Convirtió sus novelas "Marathon Man" (“Maratón de la muerte”) y "The Princess Bride" (“La princesa prometida”) en películas exitosas y acuñó un lema favorito en Hollywood, "Nadie sabe nada", para resumir el misterio de qué hace que una cinta funcione. En su época, fue uno de los escritores mejor pagados de la industria.

La hija de Goldman, Jenny, dijo que su padre murió la mañana del viernes en Nueva York de complicaciones de cáncer de colon y neumonía.

Sus créditos también incluyen "The Stepford Wives" (“Atrapadas: Las mujeres perfectas”), ''Misery" (“Miseria”) y "A Bridge Too Far" (“Un puente demasiado lejos”).



"Gran parte de lo que ha escrito puede expresar quién era", comentó la hija del guionista.

Goldman estuvo rodeado de familiares y amigos. Su salud había estado fallando en los últimos tiempos, su condición se agravó en el verano pasado.

Claramente sabía más que la mayoría de lo que el público quería. No solo fue un exitoso escritor de cine, sino también un destacado especialista de guiones, ayudó a mejorar o "aumentar" los guiones débiles.

Goldman también hizo historia política al acuñar la frase "sigue el dinero" en su guión de "All the President's Men", adaptado del libro de los reporteros del Washington Post Bob Woodward y Carl Bernstein sobre el escándalo político de Watergate.

La película fue protagonizada por Robert Redford como Woodward y Dustin Hoffman como Bernstein. Hal Holbrook era el misterioso hombre con el nombre clave de Garganta Profunda que ayudó a los reporteros a buscar la evidencia. Su consejo, "Siga el dinero", fue tan ampliamente citado que pocas personas se dieron cuenta de que nunca fue dicho durante el escándalo real.

En su libro de 1985, "Adventures in the Screen Trade", expresó su desdén por una industria que elaboró y probó una película, solo para verla descartada por el público durante su primer fin de semana en teatros.

"Nadie sabe nada", remarcó.

El guionista y cineasta Aaron Sorkin llamó a Goldman un mentor.

"Era el decano de los guionistas estadounidenses y generaciones de cineastas continuarán caminando tras sus huellas", dijo Sorkin en un comunicado.



"Escribió tantas películas inolvidables, tantas novelas atronadoras y obras de no ficción, y aunque siempre desearé haber escrito una más, siempre estaré agradecido por lo que nos dejó".

Goldman inició su carrera como escritor después de obtener una maestría en inglés de la Universidad de Columbia en 1956. Cansado de la academia, rechazó la oportunidad de obtener un doctorado, y decidió escribir la novela "The Temple of Gold" en 10 días. Knopf accedió a publicarlo.



Escribió otras novelas, entre ellas "Soldier in the Rain", que se convirtió en una película protagonizada por Steve McQueen. Goldman también fue coautor de una obra de teatro y un musical con su hermano mayor, James, pero ambos fracasaron en Broadway.



Más tarde, James Goldman escribiría la obra histórica "The Lion in Winter", que convirtió en película, ganando el Oscar de 1968 al mejor guión adaptado.

William Goldman había llegado a escribir guiones por accidente, después de que el actor Cliff Robertson leyera uno de sus libros, "No Way to Treat a Lady", y pensó que era un tratamiento cinematográfico. Después de contratar al joven escritor para crear un guión a partir de un cuento. Robertson rechazó el guión pero encontró a Goldman un trabajo en un guión para un thriller británico. Después de eso, adaptó su novela "Harper" para una película de 1966 protagonizada por Paul Newman.

Se abrió paso en 1969 con el éxito de taquilla "Butch Cassidy and Sundance Kid", protagonizada por Newman y Redford. Basada en las hazañas de la pandilla de ladrones de bancos "Hole in the Wall" de la vida real, la película comenzó una larga asociación con Redford, quien también apareció en "The Hot Rock", "The Great Waldo Pepper" y "Indecent Proposal . "

Otras películas notables de Goldman incluyeron "The Stepford Wives", "A Bridge Too Far" y "Misery". Esta última, adaptada de una novela de suspenso de Stephen King, ganó el Oscar de Kathy Bates como actriz principal en 1990.

En 1961, Goldman se casó con Ilene Jones, una fotógrafa, y tuvieron dos hijas, Jenny y Susanna. La pareja se divorció en 1991.

Nacido en Chicago el 12 de agosto de 1931, Goldman creció en el suburbio de Highland Park. Se graduó de Oberlin College en 1952 y sirvió dos años en el Ejército.

A pesar de todo su éxito como guionista, Goldman siempre se consideró un novelista y no calificó sus guiones como grandes logros artísticos.

"Un guión es una pieza de carpintería", dijo una vez. "Y excepto en el caso de Ingmar Bergman -guionista-, no es un arte, es un oficio".