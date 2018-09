El actor estadounidense Bill Daily, personaje cómico de las comedias "I Dream of Jeannie" y "The Bob Newhart Show", falleció a los 91 años de causas naturales, confirmó un portavoz de la familia.

De acuerdo a The Associated Press, Daily murió el pasado martes, en Albuquerque, Nuevo México, en su casa donde vivía con su hijo, J. Patrick Daily, pero apenas fue el fin de semana que el portavoz Steve Moyer dio a conocer la noticia.

El rostro de Daily fue muy familiar para muchos millones de televidentes baby boomers (generación nacida entre 1946 – 1964) en los años 60 y 70 por su participación en "I Dream of Jeannie" y "The Bob Newhart Show", dos de las grandes series de la época.

Uno de sus personajes inolvidables fue cuando el actor interpretó al Mayor Roger Healy, el mejor amigo del astronauta Anthony Nelson (Larry Hagman), protagonista de "I Dream of Jeannie".

Daily participó en las cinco temporadas de la serie conocida en América Latina como "Mi Bella Genio", de 1965 a 1970.

En esta historia, el mayor Roger y Nelson siempre trataban de contener las travesuras de la inquieta genio Jeannie (Barbara Eden), que salía de una botella.

Eden dijo en Twitter el viernes por la noche que Daily era "Nuestro astronauta favorito".

"Fue maravilloso trabajar con Billy", dijo Eden. "Era un hombre gracioso y dulce que nos mantenía a todos de pie. Estoy muy agradecido de haber conocido y trabajado con ese bribón".

Our favorite zany astronaut, Bill Daily has passed. Billy was wonderful to work with. He was a funny, sweet man that kept us all on our toes. I'm so thankful to have known and worked with that rascal. Until we meet again Billy, xo -B #RIPBillDaily pic.twitter.com/OVZjaWB9CP