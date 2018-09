Los fiscales en Los Ángeles, California, declinaron formular cargos contra Nick Carter luego que una cantante reportó el año pasado, que el miembro de los Backstreet Boys la había violado en el apartamento de él en 2003.

Los fiscales dijeron el martes que debido a que la mujer, Melissa Schuman del grupo Dream, tenía 18 años en aquel entonces, el plazo para presentar una denuncia prescribió en 2013. No evaluarán si la acusación de Schuman tiene mérito.

El caso fue presentado el pasado 2 de agosto por el Departamento de Policía de Santa Mónica después de que se redactara un informe policial contra el artista en febrero.

Pero fue en noviembre del año pasado que Schuman sorprendió al acusar públicamente a Carter de haberla violado.

El abogado de Carter, Michael Holtz, dijo que el cantante negó las acusacionesdesde el principio, confiaba en que los fiscales no encontrarían bases para acusarlo y que ahora se siente satisfecho por el resultado.

Schuman dijo en un comunicado que estaba consciente de que el periodo de prescripción haría improbable que se formularan cargos, pero que le consuela saber que su caso ha sido documentado y está contenta de haber hablado.

"Es algo desafortunado que la ley no sea completamente retroactiva para investigar violaciones que han ocurrido en el pasado, independientemente de cuánto atrás en el tiempo fue", indicó la mujer, que sostiene que haber hablado sobre su situación es "lo mejor" que ha podido hacer.

La noticia de que no enfrentara los cargos por la presunta violación vienen a dar un ligero respiro al cantante estadounidense ya que está pasando momentos muy difíciles, ya que su esposa Lauren Kitt perdió a la bebé que estaba esperando.

Lauren se encontraba en el primer trimestre del embarazo, pero tuvo un aborto espontáneo.

Fue el propio cantante que dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter.

"Que Dios nos conceda algo de paz durante estos momentos. Tenía muchas ganas de conocerla después de estos tres meses. Tengo el corazón roto”, escribió Carter.

God give us peace during this time. I really was looking forward to meeting her after 3 months. ??. I’m heart broken.