Luego de la pelea que protagonizó con Cardi B durante la Semana de la Moda en Nueva York, la rapera Nicki Minaj rompió el silencio y aseguró haberse sentido humillada durante su paso por la red carpet, cuando sintió la agresión de su colega.

"La otra noche, fui parte de algo tan mortificante y tan humillante... No podía creer lo humillante que era todo... cómo nos mostramos...", comentó la rapera en su programa radiofónico, Queen, en Apple Music Beats 1.

Y es que las raperas se robaron la atención la noche del viernes en la fiesta ICONS, organizada por la revista Harper's Bazaar, cuando comenzaron una pelea en pleno evento.

De acuerdo a la revista People, Cardi B se quitó uno de sus zapatos para arrojárselo a Nicki Minaj, quien pudo esquivarlo, gracias a la rápida reacción de su guardaespaldas, pero a la vez recibió un codazo en la frente.

Las imágenes del altercado quedaron grabadas en vídeos que han circulado en las redes sociales.

Pero Cardi B no estaba conforme con eso y trató de acercarse a su rival musical, y como pudo le rasgó su vestido. Minaj también trató de defenderse y comezó "el show".



“Estaba en mi vestido Gaultier -saliendo de la [email protected]#¢%& pasarela- y no podía creer lo humillante que fue todo”, precisó la intérprete de "Only".

Según People, la molestia de Cardi B es por las presuntas burlas que hace Nicki Minaj sobre su hija Kulture Kiari, nacida el pasado 10 de julio, producto de su relación con el cantante Offset. Aunque no da a conocer cuáles son esas críticas.

La rapera de "I like It" también está molesta porque su colega ha cuestionado su rol como madre, lo cual dijo, no lo puede soportar.

Así que "aprovechado" que coincidieron en la fiesta de ICONS, no quiso dejar pasar inavertidas esas críticas y trató de enfrentarla, según lo publicado por People.

Sin embargo, Minaj rechazó esas acusaciones.

"Sólo quiero la gente sepa que Onika Tanya Maraj (Nicki Minaj) jamás habló y nunca hablará mal del hijo de nadie... es muy triste que alguien me señale. No soy un payaso".



Mientras que Cardi B también fijó su postura sobre la agresión en su cuenta de Instagram, pero sin precisar nombres.

"Me dirigí a ti una vez, en persona, me dirigí a ti por segunda vez y en cada ocasión me evadiste. Pero cuando mencionas a mi bebé, cuando eliges darle 'me gusta' a comentarios sobre mi maternidad o haces comentarios sobre mi habilidad para cuidar de mi hija, ahí es cuando puede pasar cualquier cosa", escribió la rapera.

"He trabajado muy duro para llegar tan lejos como para permitir que alguien se meta con mi éxito. Las p***s rapean sobre todo lo que harán, pero en la vida real son cobardes. Lo hacen por entretenimiento", destaca el mensaje que escribió Cardi B en la red social.