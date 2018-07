A principios de junio, la noticia del compromiso entre Ariana Grande y el comediante Pete Davidson, sorprendió al mundo del espectáculo. El avance de la relación entre ambas estrellas fue rápido, y los planes de matrimonio llegaron a solo semanas de haber hecho público su vínculo.

A semanas de ese suceso, otra famosa pareja anunció su compromiso, y con tan solo dos meses de relación. Se trata del cantante Nick Jonas y la actriz india Priyanka Chopra, quienes iniciaron su relación en mayo de este año.

De acuerdo al medio estadounidense People, Jonas y Chopra decidieron dar el gran paso mientras se encontraban en Londres celebrando el cumpleaños número 36 de la protagonista de "Quantico".

Una fuente declaró que ambos están "muy felices", y que Jonas, de 25 años, habría cerrado la tienda de Tiffany’s en Nueva York para poder escoger un anillo para su novia.

La primera vez que se les vio juntos fue en la gala Met en 2017, pero en ese momento declaraban ser solo amigos. People añade además que, pese al poco tiempo que llevan juntos, ambos ya han sido presentados a sus respectivas familias.

La noticia del noviazgo dio sus primeras luces luego de que el director indio Ali Abbas Zafar escribiera un tuit en el que informaba que Chopra no formaría parte del elenco de su nueva película "Bharat".

Yes Priyanka Chopra is no more part of @Bharat_TheFilm & and the reason is very very special , she told us in the Nick of time about her decision and we are very happy for her ... Team Bharat wishes @priyankachopra loads of love & happiness for life ??????