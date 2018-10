La actriz Nicole Kidman confesó que su matrimonio con el actor estadounidense Tom Cruise la salvó de ser acosada sexualmente en la industria de Hollywood, a diferencia de otras actrices que padecieron incluso abusos.

A través de una entrevista con New York Magazine, Kidman reveló que su boda con uno de los actores más poderosos de la industria del cine la puso fuera del alcance de los acosadores sexuales.

"Me casé muy joven, pero definitivamente no fue poder para mí, sino protección. Me casé por amor, pero estar casada con un hombre extremadamente poderoso me mantuvo alejada de la posibilidad de ser acosada sexualmente", precisó la actriz.

Kidman y Cruise se casaron en diciembre de 1990, cuando ella tenía apenas 22 años y él 28, luego de conocerse en las grabaciones de la película Days of Thunder, que ambos protagonizaron.

Durante su matrimonio, la pareja adoptó dos hijos: Isabella, que ahora tiene 23 años, y Connor, de 21.

Todo indicaba que la relación estaba muy bien, pero como en todos los matrimonios tuvieron sus altas y sus bajas, y los artistas terminaron divorciándose en el 2001.

Después de su separación, Kidman dijo que comenzó a sentir el peso del acoso sexual en la industria del cine, el trato de los hombres hacia ella era muy diferente, pero tuvo que aprender a defenderse y a valerse por sí misma.

"Fue como que tuve que volver a crecer", indicó durante la entrevista.

Las confesiones de la actriz se dan a un año de los escándalos sexuales que manchó la industria hollywoodense. El primer caso que recorrió los titulares de la prensa de espectáculos fue el del cineasta Harvey Weinstein, que fue señalado por decenas de mujeres, incluyendo varias famosas como Salma Hayek y Angelina Jolie.

Y no solo fue Harvey el que se vio involucrado en los escándalos de acoso y abuso sexual, también surgieron otros nombres como Kevin Spacey y James Franco.

Ante esos casos, surgió el movimiento #Metoo para denunciar casos de acoso y abuso sexual.

Kidman habla de su propia experiencia.

"Por supuesto que he tenido mis momentos #MeToo. Desde que era pequeña, ¿Pero los he querido exponer en un artículo? No. ¿Aparecen en mi trabajo? Por supuesto", dijo la actriz de 51 años.

"Quiero aprovechar mi experiencia y emoción, y no solo estoy hablando de acoso sexual. Estoy hablando de la pérdida, la muerte, la amplia gama que tiene la vida. Pero tiene que ser -explorado- por las personas adecuadas para que no se vuelva a abusar", precisó la actriz, sin dar mayores detalles.

Al retomar el tema de su matrimonio con Cruise, asegura que fue "perfecto", pero, confesó que no le gusta hablar de eso porque ahora es una mujer felizmente casada con el cantante neozelandés Keith Urban.

"Ahora estoy casada con el hombre que es mi gran amor”, confesó tras precisar que hablar de su exle parece "irrespetuoso".

Kidman y Urban tienen dos hijas: Sunday, de 10 años, y Faith, de 6.