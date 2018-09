A casi un año del surgimiento del movimiento #MeToo, el actor estadounidense Sean Penn expresó su opinión y afirmó que gran parte del espíritu de ese movimiento es "dividir a hombres y mujeres".

Penn hizo estas declaraciones durante una entrevista en el programa “Today” de NBC, a donde acudió con la actriz británica Natascha McElhone, su coprotagonista en la serie "The First", que se recientemente se estrenó en la plataforma Hulu.

Y es que durante el programa, McElhone dijo que su personaje en la serie ha tomado inspiración a partir del movimiento #Metoo.

El actor no estuvo de acuerdo. El dos veces galardonado con el Óscar dijo que es "un movimiento muy sospechoso que se queda fijado con gran estridencia y furia sin un matiz”.

Penn dijo que es “demasiado blanco y negro”.

Agregó que sería “muy bueno simplemente calmarse un poco”.

"The First" se trata de una misión a Marte. En la serie el presidente de Estados Unidos y tres de cinco astronautas son mujeres.

El movimiento #Metoo surgió a finales del año pasado, luego de que se destaparan los escándalos sexuales del cineasta estadounidense Harvey Weinstein.

Fue a través de publicaciones en el diario The New York Times y la revista The New Yorker que salieron a la luz las denuncias de decenas de mujeres que señalaron a Weinstein como su abusador y acosador sexual. En la lista aparecieron varias famosas, como Salma Hayek, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow.

Eso fue la punta del iceberg, ya que se fueron destapando acusaciones contra otros productores y actores de Hollywood, como Kevin Spacey y James Franco, entre otros.