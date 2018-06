Pete Davidson, comediante del elenco de "Saturday Night Live", confirmó su rumorado compromiso con la cantante Ariana Grande.

El humorista estadounidense confesó su situación sentimental al presentador Jimmy Fallon en el programa"The Tonight Show" de la cadena NBC.

Haciendo gala de su buen humor, Fallon puso a Davidson en apuros al decirle que no tenía que haberse comprometido con la estrella pop para aparecer en el talk show.

Davidson respondió: "Pero lo hice, sin embargo", respondió de manera simpática el novio de Ariana.

Cuando Fallon lo felicitó y le estrechó la mano, Davidson dijo que se sentía como si hubiera ganado un concurso.

Tonight Pete Davidson confirms his engagement to Ariana Grande. Here's a sneak peek. Tune in to #FallonTonight for the full interview. pic.twitter.com/NjxmZ2njgR