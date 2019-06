Ciudad de México - "La gente que se dedicó a hablar mal ya debe mantener la boca cerrada", comenta en entrevista el licenciado Guillermo Pous. El abogado es albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Alberto Aguilera Valadez (Juan Gabriel) y representante legal de Iván Aguilera.

En días pasados Iván, quien es hijo mayor del cantante, fue declarado heredero universal a casi tres años de la muerte del Divo de Juárez y luego que personajes como el hijo de Juan Gabriel, Joao, buscaran impugnar el testamento del cantante.

"Se ha acreditado con hechos y documentos que se tenía la razón desde un inicio; el testamento es válido. No hay manera de poder demandar ninguna clase de vicios sobre ese documento; tanto en Estados Unidos como en México quedó acreditado", señala Pous.

"Se resolvió de manera definitiva que la demanda por nulidad del testamento interpuesta por Joao Rosales no tenía razón. El testamento es absolutamente válido, el señor no acreditó tener ninguna clase de derechos y se reconoce sin objeción alguna a Iván Aguilera como heredero universal", explica.

Al respecto de las demandas de Joao, el abogado Pous considera que este solo quería dinero y por ello argumentaba que el testamento era falso. Al final, fueron la serie de contradicciones de Joao las que demostraron que se trataba sólo de avaricia.

Guillermo Pous detalla qué es lo que forma parte de la herencia: derechos fotográficos, cintas maestras, derechos de propiedad intelectual y de imagen de Alberto y de Juan Gabriel, la letra y melodía de las canciones, propiedades, bienes muebles e inmuebles, trajes, coches. "Absolutamente todo", dice.

Sobre Silvia Urquidi, Pous explica que ella tiene 11 propiedades que le pertenecían a Alberto Aguilera Valadez y que ahora son de la sucesión por lo que las tendrá que restituir. "Urquidi no pretendió acceder a la herencia, ella a lo que se niega es a devolver las propiedades. Joao quería tener acceso a la herencia, lo cual perdió. Ella tiene que dárselas a la sucesión primero", dice.

Silvia, además, no podrá hacer el museo que planeaba como homenaje al cantante porque no tiene derecho a utilizar la propiedad intelectual de Alberto y Juan Gabriel, además de que la propiedad donde pretendía hacer el museo es una de las que tiene que devolver. Al respecto Pous adelanta que Iván abrirá un museo en la casa que está en la calle 16 de septiembre, en Ciudad Juárez. Sobre el ex representante del Divo de Juárez, Joaquín Muñoz, quien dijo que el cantante paseaba en un avión oficial de Chihuahua, el abogado prefiere no opinar. "No merecen mayores calificativos".