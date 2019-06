Con 17 años de relación, es evidente que Enrique Iglesias y su pareja, la extenista Anna Kournikova, han atravesado por altas y bajas como cualquier pareja. Tan es así, que ahora el cantante habló por primera vez de las distintas crisis que ha mantenido con la ahora madre de sus hijos.

El cantante español confesó arriba de un escenario algunas intimidades que han hecho que su larga relación con Anna haya estado en varias ocasiones a punto de terminarse, de manera definitiva, misma que con el paso de los años han sabido mantener a pesar de las adversidades.

Por ello, el intérprete de "Bailando" abrió su corazón de manera pública ante los miles de asistentes a su concierto en el Auditorio Nacional, de la Ciudad de México, en donde los dejó boquiabiertos por estas revelaciones que jamás había hecho.

"Llevo 17 años con mi novia; 17 años. Ha habido momentos buenos, momentos malos. Momentos que me quiere mandar a la ching***, 'ya, no quiero más'", reveló el cantante.

.@enriqueiglesias volvió a México para ofrecer conciertos en el Auditorio , estuvo cerca de sus fans gracias a un escenario de cruz https://t.co/cLnFnzlArp pic.twitter.com/tYsifg0EiE — Ventaneando (@VentaneandoUno) 10 de junio de 2019

Iglesias también confesó que en algún momento, la relación fue terminada por la también modelo y decidió dejarlo para siempre. Ante ello, el español se inspiró en componer la canción "Enamorado por primera vez" para ofrecerle disculpas y buscar una reconciliación, lo cual funcionó a la perfección porque siguen juntos y felices.

"Hubo una vez, bueno, dos veces en específico que me dijo: 'Ya no más'. Y me acuerdo, esto es de verdad, que escribí esta canción para pedir perdón. Esta es mi terapia escribir", comentó Enrique durante una pausa de su concierto.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se conocieron en el 2001, cuando filmaron juntos el vídeo "Escape", comenzando en ese mismo año su historia de amor, misma que desde ese entonces habían mantenido privada, sin publicar fotografías en las redes sociales y dejándose ver muy pocas veces en eventos públicos.

Ahora, la relación entre los famosos está más solida que nunca, pues la llegada de sus dos hijos, los mellizos: Nicholas y Lucy, quienes nacieron a mediados de diciembre de 2017, sin duda les ha cambiado la vida.