Cuando Kiara Liz Ortega entró al concurso de Miss Universe Puerto Rico no tenía la preparación propia de cualquier joven que busca coronarse, sino que llevaba libras demás y pasó casi desapercibida en las primeras semanas como candidata.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Ne-Yo fue el encargado de poner la música de la noche. (The Associated Press)

Miss Vientam, H'Hen Nie, y Miss Venezuela, Sthefany Gutiérrez, entraron al grupo de las primeras 20. (The Associated Press)

Zoe Brunet, de Bélgica, integró el grupo de las primeras cinco provenientes de Europa. (The Associated Press)

Tamaryn Green, de Sudáfrica, desfiló con un espectacular traje de baño amarillo y unas alas doradas en los hombros. (The Associated Press)

Steven Harvy repitió como el presentador de la noche, aquí junto a la representante de Canadá, Marta Magdalena Stepien. (The Associated Press)

La boricua Kiara Liz Ortega llamó la atención al salir a la pasarela por su sonrisa y espontaneidad. (The Associated Press)

El concurso de belleza se celebró en el escenario del IMPACT Arena en Bangkok, Tailandia. (The Associated Press)

Manita Devkota, de Nepal, entró al grupo de las top 20. (The Associated Press)

Kiara Liz Ortega logró ser parte del selecto grupo de las primeras cinco. (The Associated Press)

Las últimas tres en quedar, de los 94 países y territorios que participaron, fueron Venezuela, Sudáfrica y Filipinas. (The Associated Press)

Ne-Yo acompaña a Miss Venezuela, quien terminó siendo eliminada en tercera posición. (The Associated Press)

Las tres finalistas del concurso. (The Associated Press)

Sthefany Gutiérrez no pudo traer la octava corona a su país. (The Associated Press)

Harvey durante la sección de pregunta a Sudáfrica. (The Associated Press)

La tensión en el escenario estaba en su máxima expresión. (The Associated Press)

Miss Filipinas grita de la emoción al escuchar que ganó. (The Associated Press)

Ganó la cuarta corona de este certamen de belleza para su país. (The Associated Press)

Fue coronada por Demi-Leigh Nel-Peters. (The Associated Press)

Saluda al público que estaba eufórico con el resultado final. (The Associated Press)

Disfrutó luego el histórico momento junto a sus compañeras del certamen. (The Associated Press) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

Esa es la misma Kiara que el domingo estuvo a nada de convertirse en la sexta Miss Universe boricua, la misma que unió a puertorriqueños de todas las edades y clases sociales a disfrutar de su desempeño en la pasarela de este popular certamen de belleza internacional. La joven boricua robó la atención de los tantos seguidores de los certámenes de belleza a través del mundo y atravesó la pantalla de televisión para conquistarlos.

¿Pero qué factores ayudaron a Kiara Liz a llegar a donde llegó tomando en cuenta que no era una modelo ni reina de belleza experimentada?

“A Kiara nunca la vi -al principio- y ella estaba ahí, en el grupo, cogiendo las clases de modelaje conmigo. Lo que pasa es que uno se fija más en algunos nombres de las que podían ganar. No fue hasta cuatro semanas antes de la competencia preliminar del certamen local que la noté y me pregunté ‘¿de donde salió Miss Rincón?’ (pueblo que Kiara representó localmente). De ahí en adelante fue otra historia, otra chica con su porte y su preparación. Ella es materia prima de excelencia, mantuvo un norte, no se desenfocó. Es fajona, perseverante, disciplinada, hermosa, carismática”, manifestó la modelo Rosa Lourdes, quien enseñó a Ortega a dominar esas poses en la pasarela que cautivaron al público y al jurado.

La tallerista destaca que Kiara es una alumna que se deja guiar.

“Parte de su éxito es que a pesar de ser una millenial permite que le enseñes y se va moldeando, porque todo lo que necesita dentro de su ser es su esencia”.

Brenda Rodríguez, la publicista del certamen local, quien trabajó directamente con Kiara una vez se coronó Miss Universe Puerto Rico, señala las cualidades que identificó en Kiara.

Relacionados: Kiara Liz regresa esta semana a Puerto Rico Miss Universe se convierte en el especial más visto del año en la isla Denise Quiñones está satisfecha con la participación de Kiara Liz Ortega en Miss Universe

“Es responsable, aplicada tiene seguridad en ella misma, deseos de triunfar, sigue instrucciones, tiene ángel, y una sonrisa hermosa. Kiara fue floreciendo, evolucionando como persona. Todo ayudó a que ella llegara a las Top 5. Este es el principio de una carrera fabulosa en lo que quiera ser porque todos los talleres que ella recibió le sirven para aplicarlos en lo que desee”, sostuvo la relacionista profesional.

La comediante y profesora de drama Norwill Fragoso orientó ala reina en cuanto a proyección escénica, y describe a Kiara con una palabra: “disciplina”.

“Ella demostró ser una muchacha entregada y concentrada en lograr sus metas. Las palabras que la acompañan siempre son fe, esperanza, y ser una mujer soñadora. No había ninguna pretensión. Ella estaba muy clara desde el principio cual era la energía que debía mantener en todo momento. El orgullo no me cabe en el pecho, estoy satisfecha con el trabajo que hizo”.

La actriz Sara Pastor también trabajó con la dicción de Kiara y afirma que la joven no pone barreras.

“Hay gente que da trabajo para que le enseñen, en cambio ella se entrega y agradece todo lo que la organización hizo por ella. Da gusto cuando ves a una persona que comparte lo poco o lo mucho que uno pueda saber y está ávida de escucharte. La chica es una maravilla. Se centró en su desarrollo, que tenía que brillar, y yo me enfoqué en que fuera ella la que procesara la información, pero que mantuviera su esencia. No querería moldearla a otra personalidad sino coger su personalidad y florecerla. En dos meses en que estuvimos trabajando no puedes ser tan abarcador, pero ella traía unos valores; hacer una mejor ella y respetar su personalidad. Eso se traduce en lo que la gente vio en el concurso, una persona honesta, simpática, brillante y sobre todo natural. No se veía estudiada como las otras”.

La coordinadora de las candidatas al certamen de belleza local, Carmencita Rodríguez, reconoció el duende en Kiara.

“Ella vino con el ángel, carisma y ese amor tan grande por su país. El deseo que tenía de traer esa corona a Puerto Rico le dio la fuerza para llevar ese entrenamiento riguroso que duró dos meses. Siempre estuvo dispuesta y cada consejo que le dieron sus maestros y el equipo que lidera Paola Portilla. Ella confiaba mucho en Denise (Quiñones), en su conocimiento. Kiara traía una esencia que estaba intacta y eso era precisamente lo que Denise estaba buscando. Es tan grande lo que ella hizo, le ganó a reinas que llevaban mucho tiempo preparándose”.

El director de imagen de Miss Universe Puerto Rico, Clark Ivor, se sorprendió al ver como Kiara estuvo dos horas tomándose fotos con sus fanáticos de Filipinas y Tailandia tras concluir el Miss Universe.

En entrevista telefónica desde Tailandia narró ayer a El Nuevo Día: “Era como si fuera Ricky Martin. La ama todo el mundo. No se llevó la corona pero sí el corazón de todos, y eso es lo que vale. Ella está sumamente feliz y orgullosa del trabajo espectacular que hizo”.

El futuro profesional de Kiara Liz

Javier Maynulet, presidente de Wapa TV, canal que posee la franquicia de Puerto Rico para Miss Universe, asegura que tiene mucho que aportar sobre el futuro de Kiara Liz Ortega y las oportunidades que puedan surgir para ella como figura de la televisión puertorriqueña.

“Hay muchos aspectos que podría resaltar, entre ellos, su determinación, perseverancia, disciplina, pasión y su capacidad para escuchar y aprender de los demás”, comentó el ejecutivo.

Afirma que posee proyección y talentos muy atractivos para el lente de la cámara.

“Definitivamente, ella tiene ángel para estar en la televisión. Kiara es bella, pero más allá de eso es muy inteligente. Sé que sería un gran recurso”.

Le preguntamos si tiene algún plan concreto para ella en Wapa, pero declinó ofrecer detalles.

“En este momento, lo que queremos es darle el recibimiento que merece”.

No obstante aceptó que le gustaría tenerla en uno de sus programas.

“Me encantaría que pudiera integrarse de alguna manera, aunque lo estará dentro del certamen. Su preparación no terminó con Miss Universe. Ella seguirá siendo nuestro principal recurso para la nueva etapa de Miss Universe Puerto Rico, por lo tanto, su experiencia será clave para nosotros. Además, podría continuar desarrollándose para estar en lo que ella desee y se proponga. Cuando regrese a Puerto Rico podremos hablar un poco más sobre sus objetivos y metas. Wapa siempre estará presente para ayudarla”.