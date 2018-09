Su novia, Kiara Ortega, acababa de convertirse en la mujer más bella de Puerto Rico. Sin embargo, Álex Carrillo se mantuvo apartado de ella, en una esquina y con un enorme ramo de rosas en sus manos. La miraba y admiraba con los ojos brillosos, permitiendo que su amada disfrutara del mejor momento de su vida, por el que ella luchó y él fortaleció con sus palabras de aliento.

No fue hasta que su amada cumplió con todas las entrevistas televisivas, fotos para los medios, saludos a la familia y amistades, que el gerente de un restaurante de San Juan, pidiera permiso para ver a su novia con la que lleva dos años de relación.

Fue hasta entonces, pasada más de una hora de su coronación como Miss Universe Puerto Rico, que Kiara y Álex se fundieron en un abrazo lleno de amor y lágrimas.

“Mi novio bello”, exclamó la reina de 25 años para luego compartir las virtudes de Álex.

“Él me ayudó como no tienes idea, siempre conmigo, apoyándome. A veces me sentía frustrada porque no me salía algo, como algún paso que tenía que hacer en la pasarela, y él siempre estaba ahí. Aunque no entendía algunas cosas se quedaba conmigo hasta que lo lograba. Así era con todo lo que yo hacía, me daba aliento, no me dejaba desfallecer”.

Pronto esa noche la pareja se tuvo que separar para ella seguir cumpliendo con sus deberes con el certamen, no sin antes sellar sus labios con un beso.

La exmesera de un restaurante en San Juan, quien participaba por primera vez en un concurso de belleza, competirá en el certamen internacional el 17 de diciembre en Tailandia y en adelante le espera una fuerte preparación.

Kiara viaja hoy a Francia para desfilar en el Paris Fashion Week, como parte de uno de los premios que recibió de la marca L’Oréal París.