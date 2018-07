La relación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula aún tiene muchas aristas que no se han revelado. Ahora, un amigo de la pareja contó a la prensa cómo el cantante y la actriz se enteraron que iban a ser padres de su primogénito, Miguel.

"Nos enteramos en Las Vegas. Estábamos ahí con el hermano y ella dice: 'No me siento bien'. Decidimos ir a buscar un test (de embarazo). Fuimos a una farmacia y lo trajimos. Al rato, estábamos tomando algo, y vimos que el test marcaba que sí. Luis me mandó a llamar; él ya sabía que quería tener un hijo con esta chica, no fue una cosa de casualidad. Ya me lo había dicho en Los Ángeles", contó en entrevista el empresario argentino Polo Martínez.

Aunque este episodio no se revelará en la primera temporada de "Luis Miguel, la serie", el amigo de "El Sol de México", dio más detalles de la extinta relación de la pareja.

"Un día estábamos en Las Vegas con Aracely Arámbula, y yo le conté a (Juan Alberto) Mateyko (locutor y actor argentino) que la chica estaba embarazada. Y Luis Miguel se sintió medio defraudado conmigo", comentó.

Como se recuerda, Miguel Gallego Arámbula, segundo hijo de Luis Miguel, y el primero que tuvo con Arámbula, nació en de enero de 2007.

El segundo hijo de la pareja nació en el 2008.



Aunque el cantante ya tenía una hija con la actriz Stephanie Salas, llamada Michelle.



Aracely Arámbula ha tratado de mantener a sus hijos lejos de los reflectores.