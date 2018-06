Una nueva biografía sobre Carrie Fisher, asegura que la fallecida estrella de "Star Wars" tuvo romances secretos con David Bowie y con Freddie Mercury.

De acuerdo a Daily Mail, estas revelaciones las entrega el libro "Carrie Fisher & Debbie Reynolds: Princess Leia & Unsinkable Tammy in Hell", que repasa la historia de la otrora Princesa Leia y su madre, quien también fue actriz.

Los autores Darwin Porter y Danforth Prince, sostienen en el texto que Fisher tenía 17 años cuando tanto Bowie como Mercury engañaron a sus parejas de entonces para estar con ella, y que fue el intérprete de "Heroes" quien "verdaderamente introdujo" a Fisher en el consumo de drogas.

El libro detalla que todo esto ocurrió en 1973 en Londres, cuando Fisher aún no debutaba con su personaje en la saga de George Lucas y sólo se dedicaba a estudiar en el Royal Central School of Speech and Drama.

Ambos se habrían conocido en una fiesta organizada por Mick Jagger y su esposa Bianca.

En ese entonces, Bowie estaba casado con Angie Barnett, pero eso no habría impedido que mantuviera un romance con Fisher durante seis semanas. En el libro, que cuenta con relatos de amigos de la actriz, se señala que en esa época "Bowie parecía sobrevivir durante días a base de cocaína".

Además, el libro de Porter y Prince, cita a Fisher diciendo sobre el Bowie: "Me drogaba con él. No puedo culpar a nadie más que a mí misma por mi adicción, pero ciertamente él me llevó a eso".

Carrie Fisher murió el 27 de diciembre del 2016.