Octavio Foncerrada, quien fuera médico de la familia de Luis Miguel y que se hizo cargo de Sergio Gallego, hermano del cantante mexicano reveló el motivo por el que se distanciaron.

En entrevista con el programa de televisión “Ventaneando”, Foncerrada recordó el momento en que comenzó a hacerse cargo de Sergio, luego de la muerte de Luisito Rey y su mamá, quien tenía la responsabilidad del pequeño.

“Un día (Luis Miguel le dijo a Sergio): ’Mejor hazle caso al doc’. Empecé a disciplinarlo… y entonces le dije: ‘Yo me hago cargo de él con todo el amor del mundo’, para que no estuviera ahí en México y fuera (visto como) hermano de... Me lo llevé a Boston”, confesó.

La vida de Sergio transcurría entre Boston y la ciudad mexicana de Guadalajara, donde vive la familia de su tutor. Las vacaciones las pasaba una parte con Luis Miguel y otra con los Foncerrada.

Hasta ahí, la relación entre Luis Miguel y Sergio era buena, incluyendo también a su otro hermano, Alex.

Incluso el cantante mexicano se hacía cargo de los gastos de Sergio, quien estudiaba en Boston, y a petición de Luis Miguel iba a estudiar Leyes.

Todo estaba listo para que Sergio se fuera a Inglaterra a estudiar, ya que Luis Miguel había expresado su intención de comprar una casa en la nación europea.

Pero las cosas cambiaron entre ellos cuando el intérprete de “Cuando Caliente el Sol” comenzó su romance con la cantante estadounidense MariahCarey.

La pareja comenzó su relación a finales de la década de los 90 y duró poco más de dos años.

El médico reconoce que a él y a Sergio no les agradaba esa relación, pero que siempre se mantuvieron al margen.

Y fue justo por ese tiempo, dice Foncerrada, que las cosas empezaron a cambiar entre los hermanos.

"Sergio ya iba a entrar a la universidad. Iba a estudiar Leyes pese a que quería estudiar antropología. En una de esas tuvo una situación Luis Miguel con una pareja (presuntamente Mariah Carey); Sergio y yo veíamos muchas cosas, no es que tengamos que estar de acuerdo con sus parejas, pero veíamos que no había cien por ciento de empatía entre ellos”, dijo el médico.

Comentó que Luis Miguel comenzó a cambiar su comportamiento tras haber comenzado su romance con Mariah Carey, lo que terminó afectado la relación entre el cantante y su hermano menor.

“Sergio ya tenía Boston College y Harvard para estudiar Leyes porque (Luis Miguel le dijo que) los antropólogos no tenían futuro. 'Leyes para que tú trabajes conmigo', le dijo”.

Luis Miguel y Sergio terminaron distanciándose luego de una fuerte discusión que tuvieron en Nueva York.

“Fuimos, ya con calificaciones y todo para posiblemente ir a Inglaterra. Luis Miguel no estaba muy contento, estaba en un estado de ánimo un poquito molesto y empezaron los problemas. Sergio era un adolescente y, como decía Alex, yo lo enseñé a defenderse hasta de mí".

Recuerda que los hermanos comenzaron a discutir “ahí fue cuando hubo el distanciamiento y ahí fue donde rompe la relación”.



Foncerrada y Sergio regresaron a Boston, a los dos días dejaron de recibir la ayuda de Luis Miguel y optaron por irse a vivir a Guadalajara.

Y hasta el momento asegura el médico que no han tenido contacto con “El Sol de México”, solamente con Alex.

Actualmente Sergio vive en la ciudad mexicana de Guadalajara.