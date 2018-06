“Me encantaría volver a salir del clóset otra vez porque me sentí genial, ahora comprendo por qué el símbolo del orgullo gay es el arcoíris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte”, manifestó Ricky Martin en el segmento del periodista Peter Travers, Popcorn.

El exitoso artista también se dirigió a la comunidad LGBT con un mensaje significativo: "Para todos aquellos que estén ahí fuera luchando contra su identidad, que sepan que todo va a ir bien. Solo tienen que quererse, hay que amarse a uno mismo", enfatizó, ahondando en su propia experiencia vista desde la actualidad: “La forma que tengo de ver las cosas ahora, que no me tenga que esconder de nada de ninguna manera”, señaló el cantante con entusiasmo y aludió a sus pequeños, Matteo y Valentino: “Mis hijos son muy jóvenes, pero me gustaría que fueran gays”, declaró.

El músico - quien contrajo matrimonio en enero de este año con el artista plástico Jwan Yosef - recientemente también brindó detalles sobre la emotiva charla que tuvo con sus hijos cuando les explicó el motivo por el cual tienen dos padres: “Mis hijos me preguntan acerca de tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad”, contó.

“Mucha gente me dice: 'tus hijos salen en la portada de las revistas', y yo solo les digo sí porque quiero normalizar esto. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga: no hay nada malo al respecto. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos”, expresó en una entrevista con el conductor Trevor Noah, con quien también habló sobre el momento en que decidió asumir su orientación sexual .

“No tienes ni idea del tiempo que me costó llegar a ese punto. Estaba rodeado de amigos que me decían: '¡No lo hagas o será el final de tu carrera!'. Me lo decía gente que me quiere, gente que quiere lo mejor para mí y personas que eran víctimas de la homofobia (...) fue extremadamente doloroso para mí, hasta que dije: 'No puedo más con esto, ahora todo va sobre mí, no sobre lo que está pasando fuera, va sobre lo que necesito para ser feliz'”, subrayó.