Ricky Martin afirma que su participación en la serie del diseñador Gianni Versace lo hizo recordar cómo ocultó por años su homosexualidad, pero que ahora ya es un hombre liberado.

“La serie de Versace me ha hecho revivir todo lo que hice para ocultar mi homosexualidad", aseguró el cantante en una entrevista a la revista Gay Times.

Afirma que fue difícil para él vivir en el clóset, no quería que la gente se enterara de sus preferencia sexuales y no solo reprimió sus sentimientos como pareja, sino también limitó mucho sus relaciones amistosas por temor a ser “descubierto”, situaciones que volvió a recordar cuando dio vida a Antonio D'Amico, novio de Gianni Versace.

"Lo que mató a Gianni Versace fue la homofobia. No es la forma en que murió, es la forma en que se permitió que sucediera. Tenemos que tener cuidado porque la historia tiende a repetirse, Gianni Versace fue asesinado por un hombre que estaba en la lista de los Más Buscados del FBI. Este hombre vivía en Miami, pero debido a que era un hombre gay que mataba a otros hombres homosexuales, todos miraron hacia el otro lado. Eso es lo que me enfurece ", confesó el artista.

A pesar de que los familiares del diseñador no estuvieron de acuerdo en la serie "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story“, se realizó y ha generado polémica por el tema de la homosexualidad que se aborda.

"El nivel de injusticia con el que nosotros como comunidad estábamos lidiando en aquel momento era muy duro", comentó el intérprete de “La vida loca”. Relacionados: Ricky Martin revela que la novia que tuvo por años sabía que él era gay Ricky Martin anunció que se casó con Jwan Yosef Ricky Martin revela que saldrá desnudo en la nueva serie

Ricky relató a la revista los miedos y lo difícil que fue para él reprimir lo que realmente sentía, aunque tuvo relaciones gay, no podía gritarlo al mundo, no se sentía “preparado”, por lo que se concentró más en su vida artística que personal.

"Yo era un hombre gay encerrado que estaba ocultándome a mis compañeros. Tenía relaciones con otros hombres que estaban en el armario y tenía otras relaciones con hombres que no estaban en el armario, pero que por mí volvieron al armario”, confesó.

“Me sometí a mi carrera por completo. No abrí las puertas a nuevas relaciones, y no estoy hablando de relaciones románticas, estoy hablando de cualquier relación, porque no quería que la gente me conociera demasiado”, precisó el cantante boricua.

“Ni siquiera me sentaba y mantenía una relación genial con productores increíbles o grandes directores de cine porque temía que si pasaban más de dos horas sentados conmigo conocerían mi naturaleza. Perdí mucha energía tratando de manipular mi sexualidad", admite.

Ricky admitió su homosexualidad a través de su cuenta de Twitter en el 2010, de acuerdo a la revista People.

El cantante confiesa cómo conoció a su pareja.

"Lo contacté por Instagram y hablamos durante seis meses. Simplemente nos estuvimos enviando mensajes, hablando sobre la vida y los problemas existenciales", recordó Ricky.

"No fue nada sexy, nada sexual. No es que me estuviera enviando fotos sexis y viceversa, lo juro”, comentó.

Pero cuando lo conoció en persona, sabía que era el hombre de su vida.

"Perdí el aliento cuando lo vi. Seis meses esperando y fue muy romántico", aseguró el cantante puertorriqueño.

Parece que la pareja estaba destinada para compartir su mundo, ya que ambos tuvieron pensamientos similares.

"Me voy a casar con este hombre. Y aparentemente él dijo exactamente lo mismo", reveló el intérprete de “La Bomba”.

Ricky comparte con su esposo la crianza de sus hijos Matteo y Valentino, de 9 años, los que tuvo a través de una madre subrogada.