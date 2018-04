A seis años de que anunciara su separación con su entonces esposa, Danielle Spencer, el actor neozelandés Russell Crowe anunció en sus redes sociales que está oficialmente divorciado, a la par que se llevó a cabo una jugosa subasta de artículos personales del protagonista de “Gladiator”.

El actor estuvo informado en su cuenta de Twitter sobre la exitosa subasta que se realizó de decenas de sus preciados objetos el fin de semana, pero se dio un espacio para dar a conocer sobre su actual estado civil.

"En otro orden de cosas... ayer, 9 de abril de 2018, a las 12:30pm hora estándar oriental australiana... me convertí oficialmente en una persona divorciada”, escribió el actor en su cuenta de Twitter.

“Gracias al juez de línea, gracias a los recoge pelotas", destacó el actor, haciendo uso de su buen humor.

El oscarizado actor aprovechó la red social para dejar en claro, que su vuelta a la soltería no significa que ya tenga un nuevo romance, como lo ha especulado la prensa australiana en los últimos meses.

Incluso en la reciente edición de la revista New Idea aparece en portada una fotografía del actor y otra de la locutora de la radio australiana Fifi Box, con la leyenda “Estamos tan enamorados”.

In other news ... yesterday , April 9th , 2018 at 12:30pm Eastern Daylight time (Aus) ... I officially became divorced . Thank you linesman . Thank you ball boys.

Lo cual provocó la molestia del protagonista de "Master and Commander: The Far Side of the World".

"No mantengo una relación con esta joven señorita y nunca la he mantenido", precisó el protagonista de “Robin Hood”.

Oh ... and this ... Something is so wrong with the leadership of this magazine . They keep piling on the humiliations . I am not in a relationship with this young lady and never have been . pic.twitter.com/qv7TE2d2oF