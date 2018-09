La actriz estadounidense Sally Field ahondó en sus más duras experiencias al momento de escribir su autobiografía, In Pieces, que saldrá a la venta el próximo 18 de septiembre.

Según informó el New York Times, que ya tuvo acceso a algunos fragmentos de las memorias, la ganadora del Óscar reveló un episodio traumático que la marcó de por vida: el abuso sexual que sufrió a manos de su padrastro, el actor Jock Mahoney.

En 1952, la madre de Field, Margaret, se casó por segunda vez, tras el divorcio en 1950 de Richard Field, padre de Sally.

"Hubiese sido más fácil si solo hubiese sentido una cosa, si «Jocko» hubiese sido cruel o aterrador, pero no era eso", escribió la actriz, para luego ahondar en los episodios de abuso.

"Podía ser un hombre mágico, persuasivo", detalló Field, quien contó que Mahoney la llamaba a su cuarto.

"Lo supe (...) Me sentía una niña desprotegida, y al mismo tiempo no, pero yo quería ser una niña y sin embargo...", escribió la actriz, quien por entonces, cuando comenzó a vivir bajo el mismo techo que Mahoney, tenía 6 años.

Si bien no se brindaron precisiones acerca de los años en los que fue abusada, el New York Times también informó que dichos abusos cesaron cuando Field tenía 14 años.

Su madre y Mahoney se divorciaron en 1968, y la artista le contó a su mamá lo que había sucedido en 2011, cuando obtuvo el rol de Mary Todd Lincoln en la película de Steven Spielberg, Lincoln . Margaret falleció de cáncer al poco tiempo.

La tormentosa relación con Burt Reynolds

Por otro lado, en In Pieces, Field también rememoró su relación con el recientemente fallecido actor Burt Reynolds, con quien trabajó en la exitosa película "Smokey and the Bandit".

"Fue un vínculo complicado y confuso, con amor, pero complejo, me lastimó mucho, porque él podía ser tan carismático como controlador", afirmó.