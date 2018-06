Tras más de 15 años de haber filmado la película "Frida", la actriz Salma Hayek se vistió nuevamente de Tehuana, como lo hacía la pintora mexicana Frida Kahlo y lo hizo por una razón muy especial para presumir sus raíces mexicanas.

Y es que la actriz y productora asistió vestida de Tehuana al museo Victoria & Alberto (V&A) en Londres, donde se presentó la exposición “Frida Kahlo: Making Her Self Up” que reúne vestidos y objetos personales de la pintora, ícono de cultura mexicana, donde no pudo faltar el tradicional grito ¡Viva México".

Después de 15 años @salmahayek regresa como #fridakahlo en la inauguración de la exposición “Frida Kahlo: Making Her Self Up” en Londres . pic.twitter.com/6bb7BWn5CR — EstiloDF (@EstiloDF) 14 de junio de 2018

Hayek sorprendió a los casi mil asistentes al lucir un traje de gala de Tehuana, un vestido típico mexicano, que era de los preferidos de Kahlo y que marcó su estilo.

El traje de tehuana de color negro, confeccionado en tela de terciopelo y bordado a mano con flores de colores, que lució Hayek, fue adquirido hace tiempo en México por su amigo Polo Sánchez Valle. Aunque nunca pensó que la prenda iba a ser usada por la actriz.

“Durante un reciente viaje a Oaxaca compré este traje y lo traje a Londres, sin saber que Salma Hayek lo luciría en la gala”, comentó Sánchez en declaraciones a la prensa.

El traje típico de la región de Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, sureste de México, hacía lucir muy atractiva a la actriz, que compartió un video en su cuenta de Instagram, donde también presume su enorme adorno en la cabeza.

"Mi amigo Philip Treacy dando los últimos retoques a su creación a la que llamo rosas sangrientas", escribió en la red social.

Con su cabello trenzado y recogido como corona y luciendo flores en la cabeza, la artista se mostró orgullosa del arte de Kahlo, que fue fuente de inspiración para su película Frida, que produjo y protagonizó en el 2002.

“Descubrí a Frida Kahlo cuando tenía 14 años, una amiga me enseñó algunas de sus pinturas, pero me parecieron horrorosas y escalofriantes", comentó.

"Recuerdo dos de ellas, especialmente una de ellas era ‘Mi nacimiento’ y la otra era ‘Unos cuantos piquetitos'... Las pinturas me intrigaron y quise regresar a ver estas pinturas tan horrorosas que a través de los años aprendí a amar y han sido muy, muy importantes en mi vida”, destacó la actriz a la prensa que se reunió en el museo Victoria & Alberto.

Visiting the Frida Khalo exhibition "Making Her Self Up" at the V&A museum in London visitando la exposición de #fridakahlo en el museo V&A de Londres #fashion #art #victoriaandalbertmuseum Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 13 de Jun de 2018 a las 12:52 PDT



La vida y obra de la artista plástica generó polémica en el siglo XX, y es una de las pintoras más admiradas y queridas por el público amante del arte y la cultura.



“Ella cambió mi vida de muchas maneras. Recuerdo que una de las cosas que me inspiró a hacer la película es que todo mundo la veía como una víctima...y después me di cuenta que Frida Kahlo no era una víctima y que había tenido la más hermosa relación con la vida.” destacó la estrella de cine.

“Frida Kahlo: Making Her Self Up” (Frida Kahlo: Inventándose a sí misma”) será inaugurada para el público en general el sábado 16 de junio. Es una de las muestras más esperadas por el público londiense.