A pesar de que se dio vuelta a la página para una tercera película de "Sex and the City", la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker sacó del baúl a la entrañable Carrie Bradshaw, su conocido personaje, por una buena causa y publicó un vídeo en su cuenta de Instagram.

Relacionados: Kim Cattrall no quiso participar en "Sex and the City 3" porque moría un personaje principal

Y es que Parker forma parte de la campaña Pour It Forward, de la empresa cervecera Stella Artois, que busca llevar agua potable a comunidades necesitadas.

Así que no había mejor manera de participar que a través de Carrie Bradshaw, personaje principal de la serie de televisión y de las películas de "Sex and the City".

"Mi vieja amiga. Ha hecho una breve reaparición para asociarse con una gran marca y apoyar una causa que a todos nos importa. Más cosas están por venir. Besos, SJ", escribió la también productora.

Junto al mensaje compartió un vídeo donde aparece vestida como Carrie Bradshaw, recreando una escena de la entrada de la famosa serie donde camina muy sonriente por las calles de Nueva York, presumiendo su glamorosa falda de tul color verde, una blusa dorada y sus zapatillas blancas.

Un autobús pasa un charco de agua y la salpica. Ella se hace para atrás, tratando de esquivar el líquido.

El autobús tiene un anuncio con la leyenda: "Una botella es igual a un mes de agua limpia".

El propósito de la campaña de Stella Artois, lanzada en colaboración con Water.org, organización financiada por el actor estadounidense Matt Damon, es que durante los próximos cinco años, varios países en desarrollo tengan acceso al agua potable.

Por eso Stella Artois informó que donará parte del dinero que obtenga por cada botella de edición limitada que sea vendida en los restaurantes y bares de Estados Unidos. Hasta el momento, se desconoce el precio del producto que forma parte de la campaña, informó el sitio de la revista Vogue.

Para promocionar la campaña en las redes sociales se lanzó el hashtag #PourItForward

El vídeo de la campaña contiene el tema musical que se escuchaba en cada capítulo de "Sex and the City".

El material lleva más de 1.5 millones de reproducciones

Los seguidores de la Parker no tardaron en reaccionar al verla nuevamente metida en el personaje de Carrie Bradshaw y aplaudieron también que forme parte de una campaña altruista.

"Este es el mejor comercial que he visto. Extraño a Carrie", indicó el usuario mildred_kongensoy.

"Me encantó", aseguró el usuario cmundacan.

"¡Esto es todo!", comentó el usuario de la cuenta caitlinminshew.

"Sarah, ¡Todos tes necesitamos especialmente hoy en día! Por favor, vuelve a nosotros", posteó la usuaria lilly_7f.

"Sex and the City" inició como una serie de televisión a finales de la década de los 90. Tuvo seis temporadas, la última se transmitió en el 2004.

Fue tanto el éxito que tuvo el grupo de las cuatro amigas que su historia fue llevada a la pantalla grande en el 2008, una segunda entrega llegó en el 2010.

Los fans estaban encantados con ver de nuevo a Carrie Bradshaw (Parker), Samantha Jones (Kim Katrall) Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), que se manejó la posibilidad de una tercera entrega de la película.

Pero las diferencias entre Kim y Sarah Jessica no pudieron solucionarse, echando abajo una nueva entrega.