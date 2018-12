Pese a que no tuvo el resultado que esperaba en el certamen de Miss Mundo, Dayanara Martínez, la representante de Puerto Rico en el concurso celebrado en Sanya, China, el pasado sábado, está tranquila y feliz con su desempeño.

La reina de belleza llega a la isla este lunes junto con su familia.

“Yo me lo disfruté desde el día uno hasta la noche final. Me preparé todo un año para dar la mejor representación de mi país y así lo hice. Lo más importante es que yo estaba preparada para lo que el destino me tuviera guardado. Si para algo me preparó mi manejador, Manolo González, fue para ganar o para no clasificar, eso me mantuvo tranquila en todo momento”, expresó la cantante y pianista a este diario vía telefónica.

La estudiante de medicina reveló que se lleva del concurso a grandes amigas.

“Nada más hermoso que ver y escuchar a mis compañeras decirme que ellas entendían que yo entraría (a las finalistas) como representante del Caribe- el certamen selecciona una candidata por región del mundo- y ver cómo todas me hicieron una ovación al salir mi vídeo de la competencia de canto. Tengo que admitir que no pude contener que se me salieran las lágrimas de la emoción”.

No obstante, reconoce que la organización buscaba a una joven con otras cualidades físicas.

“La decisión final la tenía el jurado y eso hay que respetarlo”, observó la beldad boricua.

Admite Dayanara, quien fue llamada así por Dayanara Torres, exMiss Universe, que el mes en el que estuvo China fue “fuerte”.

“En Sanya tuvimos pocas horas de descanso, pero fue una experiencia maravillosa y eso es lo que me llevaré para toda la vida”, dijo.

Mientras que a la recién coronada Miss Mundo, la mexicana Vanessa Ponce de León, le deseó toda la suerte del mundo.

En la foto, la familia de la beldad, de izquiera a derecha, Alexander Martinez, Lilliam Rosado, Dayanara Martínez y Luis Martínez.

“Con ella también compartí durante este mes; le deseo un año maravilloso y que se lo disfrute al máximo”.

Martínez compartió que al regresar a Puerto Rico, se concentrará en concluir sus estudios universitarios en biología.

“No hay tiempo para perder, así que continuaré con mis estudios para eventualmente seguir trabajos para la salud de mi país”.

Añadió además que agradece a todos los que la ayudaron en lograr sus sueños de mostrarse ante el mundo y representar a su país.

“No tengo suficientes palabras de agradecimiento para todos los que me apoyaron, a mi hermosa familia, mi papá, mamá y mi hermano, que estuvieron acá en Sanya apoyándome y dándome ese amor y calor que uno necesita. Al igual que Manolo González y Javier Arnaldo que estuvieron conmigo desde el certamen local e hicieron más de lo que podían para que yo estuviera impecable en todo momento. Javier Arnaldo me realizó el traje de mis sueños en el cual me sentía como todo una reina y le estaré eternamente agradecida por eso”.

Por su parte Manolo, afirmó estar claro del gran trabajo que hizo la beldad.

“Tuvo todo un año trabajando para su representación acá. Para la mayoría de las chicas, al igual que para mí fue una sorpresa que Dayanara no clasificara. Ella se dejó sentir y querer en el concurso, y eso me hace sentir feliz. Eso nadie se lo quitará. Así que una vez llegue a Puerto Rico comienzo a trabajar y preparar a mi próxima candidata”, comentó el reconocido estilista.

Al igual que Dayanara, el peluquero dijo que hay que respetar la decisión del jurado. “Solo ellos conocían lo que estaban buscando, yo seguiré trabajando con Dayanara en Puerto Rico, ya que es una chica mega talentosa y canta hermoso. El talento lo tiene, quiero que siga estudiando y preparándose a la vez en las bellas artes, y verla trabajando en esa área”.