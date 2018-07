El despido del director estadounidense James Gunn de "Guardians of the Galaxy Vol. 3" sacudió no solo al elenco de la película, sino también a las redes sociales. Incluso se abrió una petición en la plataforma change.com para pedir la recontratación del cineasta y entre los que lo apoyan está la actriz Selma Blair.

Gunn fue separado de la saga de "Guardians of the Galaxy" luego de que se revelaran algunos tuits que el propio cineasta escribió hace más de una década donde bromeaba sobre la pedofilia, situación que no agrado para nada a Disney, por lo que quedó fuera de la película.

Algunos internautas dan el respaldo total al cineasta y aseguran que las medidas que tomó Disney son exageradas, mientras otros aplauden que haya sido separado de la producción.

Los fans de "Guardians of the Galaxy" piden a través de la plataforma change.org que Gunn regrese para dirigir la tercera parte de la saga.

"James Gunn fue despedido injustamente. Lo queremos de regreso como el director de Guardians v.3. Todos sabemos que sin él la película no tiene sentido, así que recontratenlo", destaca el texto de la usuaria Meg Sternworth.

"Si Marvel volviera en sí y volviera a contratar a Gunn, sería genial, pero si todo lo que podemos hacer es tener pruebas con sus firmas de que Disney cometió un error", destaca el texto en la petición abierta por Chandler Edwards, que ha logrado más de 268 mil firmas.

Esa petición es apoyada por la actriz Selma Blair, que no dudó nada en expresar su aprecio por el cineasta.

"Marvel: RE-HIRE JAMES GUNN - ¡Firma la petición! https://t.co/JeVbFZkQLL a través de @Change . Porque si las personas son castigadas a pesar de los cambios, entonces, ¿qué enseña eso a las personas a tener errores y evolucionar? Este hombre es uno de los buenos", escribió la actriz Selma Blair en Twitter.

La actriz también agradeció el apoyo que le ha dado Gunn en su carrera y no dudo en derrochar elogios para el cineasta.

I stand by the very decent man @JamesGunn is today. He is a wonderful example of a man committed to owning past discretions and being a stand up person, to say the least.