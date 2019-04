View this post on Instagram

Tratar de resumir una persona tan grande en pocas palabras como Gabo es una tarea muy difícil pero intentar recordar alguien como él es realmente muy fácil. Todos conocemos, millones de personas conocemos, la magia de sus libros y de sus historias pero pocos hemos tenido la fortuna de conocer la magia de la que estaba hecho él mismo. Yo en este sentido puedo considerarme una afortunada cuando a los 21 años - creo que tenía 21 años cuando lo conocí en su casa de Bogotá - porqué quería escribir sobre mí. La verdad que no tenía ni idea porqué alguien como Gabo quería escribir sobre mí ya que nunca me creí tan interesante… En realidad quien quedó cautivada en ese encuentro fui yo y sí, quedé cautivada por su sentido del humor, por su calidez, por su humanidad y por su forma de hablar adornada de tantos aires costumbristas que solo a él le pertenecían. Realmente conversar con Gabo era cómo entrar en otra dimensión ajena al resto de los mortales. Era ver a un hombre entrado en años explorar el mundo de los otros como si fuese un niño, con una curiosidad inagotable, con una sed de saber y de inventar también… Me acuerdo cuando me decía “Shakira, si no me lo cuentas, me lo invento”… Así que para mí fue un honor cuando me pidió escribir para la película que trataba de abarcar “El Amor En Los Tiempos Del Cólera” y sí, escribí dos de mis mejores canciones hasta la fecha que fueron “Hay Amores” y “Despedida”… Como podía negarme a semejante honor y lujo de poder participar en un proyecto en el que estuviera involucrado Gabriel García Márquez? Él lo dijo una vez: “Recordar es fácil para aquellos que tienen buena memoria y olvidar es difícil para los que tienen corazón”. Que sepas Gabo que mantenemos en nuestros corazones todo lo que dejaste en ellos y te seguimos recordando para mantenerte vivo. Shak #TBT