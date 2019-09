Resumir más de cinco décadas de carrera artística no es una tarea sencilla y menos cuando se trata de un artista con múltiples sombreros como lo es Silverio Pérez.



Cantautor, escritor, compositor, animador, humortivador, productor, Silverio ha sabido conjugar sus múltiples facetas con maestría, ganándose con cada una el cariño del pueblo. Pero, ¿cómo compilar toda una vida en un espectáculo de tres horas? ¿Cómo honrar y ser fiel a ese camino andado? Ese fue el gran reto que asumió el artista en su hermosa celebración “Silverio… Trayectoria entre amigos”, la cual se presentó a casa llena el viernes y sábado en la sala René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

Silverio Pérez pudo haber realizado un espectáculo para vanagloriarse de lo vivido, sin embargo, optó por celebrar desde el agradecimiento, invitando a una decena de colegas y amigos para festejar con él este momento y dejar que fuera la canción la que guiara el camino. De esta forma, reconoció a todas esas personas que han contribuido a su historia de vida.

Acompañado de una exquisita orquesta de once músicos, dirigidos por Ángel “Manny” Trinidad, Silverio Pérez interpretó una veintena de canciones con las que fue relatando y recordando diversas épocas y momentos de su trayectoria. Desde sus inicios con Viva la gente, en la década de los sesenta, pasando por su época con Borinquen canta, con el dúo Silverio y Roxana, las diversas facetas con Haciendo Punto en Otro Son y la sátira política con Los Rayos Gamma, nada se quedó fuera de esta celebración con la que el público recorrió junto a Silverio no solo parte de su vida, sino también parte de la historia del país.

El espectáculo inició a las 8:40 p.m., cuando el cantautor salió al escenario vestido con traje de chaqueta y tenis, para interpretar “Yo soy Silverio”, una adaptación del tema de la cantante argentina Nacha Guevara, con la que se introdujo al público, repasando los detalles esenciales de su vida. El sentido del humor imperó desde el inicio de esta amena velada, con la que el artista fue contando y cantando su historia.

“Buenas noches, bienvenido a esta larga trayectoria. Gracias por estar aquí. No tengo duda de que será una noche mágica. Una pregunta que me hacen es por qué un concierto de trayectoria y tengo una explicación filosófica: ‘Pendejá de viejo’”, expresó arrancando risas de inmediato. “Cuando uno se pone viejo uno se pone a recordar, y más, si ya entró en la década siete de su vida. Uno tiene dos opciones o se pone histérico o histórico y opté por lo segundo”, agregó al inicio de esta celebración, donde hizo referencia a sus padres Silverio y Victorina Pérez, de 105 y 95 años, respectivamente, quienes lo criaron en el barrio Mamey, en Guaynabo, inculcándole, entre otras cosas, el sentido del humor y el optimismo.

Una pantalla, ubicada en tarima, sirvió para proyectar diversas imágenes y vídeos que apoyaron cada anécdota y recuerdo. Así lo hicieron también los amigos del artista que pasaron por tarima. El primer invitado fue el cantautor Mikie Rivera, quien compartió con Silverio el tema “Prefiero ser trovador”, que el artista utilizó para narrar su pasión temprana por la canción.

Le siguió Roxana Riera quien, junto a Silverio Pérez, conformó el grupo Silverio y Roxana en la década del setenta. La presentación del dúo estuvo a cargo del joven actor Marcel Ruiz, nieto de ambos, quien a través de un vídeo introdujo a sus abuelos. Juntos, recordaron canciones como “Duerme negrito” y “Me matan si no trabajo”, a la vez que relataron cómo fue compartir una carrera, mientras se estrenaban como padres de los gemelos Carlos y Marién.

Con esta participación, el cantautor abrió la puerta de su intimidad para compartir con el público las canciones que les escribió a sus pasadas parejas y madres de sus cinco hijos. Fue así que se pudieron apreciar en las voces de Ana Marta Arraiza, Natalia Echevarría y Jesús “Chuíto” Muñoz, las composiciones “El paisaje y tú” (dedicada a Nilda Serrano, madre de su hija Yarí), “Suave” (dedicada a Laura Homar, madre de sus hijas Andrea y Cecilia) y “Una vez yo te quisí”, que compuso para su actual esposa Yéssica Delgado, quien fue la de la idea de hacer este homenaje de amor, donde Silverio también hizo referencia a sus tres nietos.

Una parte fundamental en la carrera del artista es el grupo Haciendo Punto en Otro Son, que marcó un capítulo importante en la música puertorriqueña. Para compartir canciones de ese periodo, invitó a sus amigos Josy Latorre e Irvin García, recordando temas emblemáticos del grupo como “Isla nena” y “El son que te traigo yo”, así como la hermosa versión de “Verde luz”, a la que le sumó el contracanto de las voces. Sirvió este segmento del espectáculo para recordar al cantor Tony Croatto, gran amigo de Silverio Pérez. Para esta ocasión, el artista invitó al escenario a Alex Croatto, con quien vocalizó “Arrímese mi compay” y “Amistad”. El abrazo y el cariño entre ambos, recordó ese espíritu afable y humilde de ese jíbaro de corazón que fue Tony Croatto. El espectáculo continuó con la presencia de Nana Latorre, Iván González y Nena Rivera, con quienes Silverio repasó la segunda fase de Haciendo Punto con temas como “Cantar es vivir” y “Seis chacarero”.

Luego de ese viaje sonoro, llegaron las risas, con la presencia en el escenario de Emmanuel “Sunshine” Logroño, con quien Silverio compartió diversas anécdotas de sus andanzas, entre ellas cuando compartieron cabina radial y cuando grabaron un disco juntos. De esa época, vocalizaron “Mujer campesina”, con la que Sunshine “se curó” musicalmente. Inmediatamente después, se sumó Jacobo Morales, haciendo aparecer a Los Rayos Gamma. El trío de sátira política no pasó la oportunidad para hacer un breve repaso de los eventos que marcaron este pasado Verano de 2019. Sazonados con el ritmo del tema “Quítate tú pa’ ponerme yo”, celebraron el que Puerto Rico logró otro récord mundial, ¡tener tres gobernadores en una semana! Este segmento provocó carcajadas de la audiencia, toda vez que demostró, la versatilidad de Silverio Pérez, quien se ha movido con gracia entre la música, el amor y el humor.

No olvido el artista en esta celebración de vida a su amigo, el fenecido comediante Luis Raúl, con quien compartió tantas veces y a quien catalogó como uno de los mejores stand up comedian del país. Con ese tono más serio, pero a la vez optimista, apareció en el escenario ese Silverio más reflexivo, el motivador, pero también el escritor, quien se sinceró con el público hablando de esos miedos y ansiedades que ha sufrido en su carrera, precisamente por no detenerse. “A uno le aplauden por hacer tantas cosas que, de repente, el hacer se convierte más importante que el ser. Y si uno se dedica a hacer y no ser como persona, uno se deshace”, relató para luego indicar que fue haciendo el Camino de Santiago donde aprendió a estar presente. “La vida es ahora, no es la canción que viene o la que no salió bien. Ese estar presente puede salvar la vida”, expresó con esa sapiencia que lo caracteriza.

“Canción del camino”, que compuso precisamente en medio de su peregrinaje por el Camino de Santiago en el 2013, formó parte de ese segmento del evento. En medio de esas emociones, la esposa del cantor Yéssica Delgado salió al escenario para darle una gran sorpresa al artista, anunciándole que acababa de ganar el primer premio a la mejor biografía del Latino Book Award, por su libro “Solo cuento con el cuento que te cuento”. El público lo celebró con una gran ovación, mientras Silverio no salía de su asombro.

Luego de tres horas de recuerdos, anécdotas y vivencias, el artista cerró el espectáculo con el exitoso tema de su autoría “Ensillando mi caballo”, para el que se unieron en tarima todos sus invitados. Entre risas y abrazos terminó esta celebración de vida, donde Silverio Pérez demostró que cada paso del camino cuenta y más si se hace de la mano de grandes amigos y del público. Ese que lo ha respaldado y lo sigue apoyando en su andar, ese que ha seguido su historia de vida, a la que, sin duda, le quedan muchos capítulos por contar.