A sus 54 años, la actriz estadounidense Tatum O'Neal, que empezó su carrera cuando era una niña, reveló que fue víctima de abuso sexual en más de una ocasión, la primera vez fue cuando apenas tenía 5 años, así lo confesó la artista en su cuenta de Instagram, donde escribió una conmovedora carta.

"Soy una mujer, y me han agredido sexualmente más de una vez. No fue mi culpa... tenía 5, 6,12, 13, 15", precisó la actriz en su cuenta de la red social. El texto acompaña a una fotografía que pertenece a una escena de la película Paper Moon, que protagonizó en 1973, junto a su padre Ryan O'Neal, donde aparece sentada en una cama y con un cigarrillo en la mano.

Tatum se convirtió en la artista más joven, con apenas 10 años, en ganar un premio Óscar, justo por su papel en la película Paper Moon. Fue en 1974 cuando fue reconocida por la Academia como Mejor Actriz de Reparto.

Sin precisar nombres, ni fechas, O'Neal dijo que todos sus agresores fueron hombres con lo que se supondría estaría protegida, pero resultó todo lo contrario.

"Todas las veces por hombres mayores con quienes creí que estaba a salvo".

"Rara vez he conocido la seguridad y siempre se me culpó por los asaltos ... y curiosidad. Me ha llevado casi 55 años saber defenderme", destacó en el texto.

El post lleva más 2,800 me gusta.

(Fuente / Instagram)

En entrevista con el diario Daily Mail, la actriz comentó que sus padres con frecuencia consumían droga y alcohol, por lo que la dejaban sin supervisión cuando ella era menor.

"Cuando tus padres están borrachos o drogados, no están viendo lo que les sucede a sus hijos", aseguró O'Neal al diario.

"Sufrí años de abuso, tanto emocional como sexual", destacó.

Recordó también que de esos abusos que sufrió, uno de los responsables fue un amigo de su papá, y en otra ocasión, el novio de su mamá, la fallecida actriz Joanna Moore, quien intentó violarla.

Tatum estuvo casada con el extenista John McEnroe, de 1986 a 1994. La pareja tuvo tres hijos: Kevin McEnroe (32 años), Sean O’Neal (31), Emily McEnroe (27).

La artista ha participado en varias series y películas como This Is 40, Runaway Romance, Last Will y Criminal Minds, entre otras.