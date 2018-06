La cantante mexicana Thalía está orgullosa de su etapa como mamá y aprovechó que su hijo Matthew cumplió siete años para compartir por primera vez una imagen tomada en el hospital poco después de que naciera su pequeño.

La también actriz recurrió a su cuenta de Instagram para presumir lo orgullosa que está de sus hijos y de la familia que ha formado con su esposo, el empresario musical Tommy Mottola. Sin dejar pasar el triste recuerdo de la muerte de su madre, que se dio solo unos días antes de que naciera Matthew.

"Hace 7 años nació mi guerrero Matthew Alejandro a un mes de la partida de mi madre. En el momento en que se tomó esta foto, yo ya estaba seca de tantas lágrimas y de tanta angustia por lo de mi mamá", escribió la protagonista de "María la del Barrio".

La imagen publicada, que fue tomada en el hospital, se puede ver a la orgullosa mamá en cama y que sostiene entre sus brazos al recién nacido; ambos están acompañados por el feliz papá, Tommy Mottola.

"Pero, cuando llegó a mis brazos este regalo de carne y huesos, sentí que la vida floreció una vez más en mi y que podía salir del dolor en el que me encontraba", destaca el emotivo mensaje de la mexicana.

"Él y mi Sabrina, junto con mi @tommymottola, me dieron la fuerza de salir adelante y entender que la vida sigue y que la Fe es imperdible cuando hay amores tan grandes... festejamos a mi hombrecito con mucho amor y mucho agradecimiento. Happy Birthday Matthew Alejandro!!!!", posteó la cantante.

La imagen posteada ha superado ya los 400,000 me gusta.

Thalía y Tommy llevan más de 18 años de casados y han procreado dos hijos, Matthew y Sabrina Sakaë, de 10 años.

Aunque Thalía se siente feliz con su familia, no ha descuidado su carrera musical y recientemente lanzó su nuevo single llamado "No me acuerdo" que cuenta con la colaboración de la reguetonera dominicana Natti Natasha.

Su sencillo saldrá después del verano, dijo en una entrevista la artista.