El famoso actor estadounidense Dwayne Johnson, mejor conocido como "The Rock", esta causando sensación en las redes sociales por el regalo de agradecimiento que le dio a su doble en las cintas de acción; y es no es para menos ya que le obsequió una lujosa camioneta, que lo dejó con la boca abierta y hasta lo hizo llorar.

El afortunado es Tanoai Reed, un actor de doblaje, quien ha desempeñado un rol importante en la vida de Johnson, y no solo por grabar las escenas de alto riesgo en las cintas de acción que ha protagonizado "The Rock" sino porque también es su primo, por lo que el exluchador no escatimó en gastos para regalarle una camioneta último modelo.

Y es que a juicio de Johnson, la arriesgada labor de Reed debería tener una recompensa, y por eso "The Rock" demostró que su agradecimiento y generosidad con su primo no tiene límites.

"A lo largo de mi carrera, mi doble de acción (y primo) Tanoai Reed (@samoanstuntman) se ha roto múltiples huesos, lesionado varios tendones, desgarrado ligamentos y en general ha sido un verdadero tipo duro, lo que lo ha llevado a ganar varios premios a 'Mejor Especialista del Año'. Y todo ello con un solo objetivo en mente: ofrecer al mundo la mejor película posible", escribió el actor de 46 años en su cuenta de Instagram.

Junto al post publicó el vídeo donde aparece junto a su primo Tanoai, detrás de ellos está una camioneta negra, pero mientras habla "The Rock" sobre algunas la unidad se mueve para dejar ver a una unidad nueva y con moño rojo en el capot.

"Conseguí terminar esta camioneta personalizada justo a tiempo para sorprenderlo mientras realizábamos una entrevista sobre nuestras carreras juntos... Tanoai representa a nuestra familia y mi trayectoria con la mayor dedicación y pasión posibles. Y también representa a toda una comunidad de dobles de Hollywood que es la verdadera espina dorsal de nuestro negocio", destacó Johnson.

Cuando Tanoai ve la camioneta negra se lleva las manos a la cabeza al quedar sorprendido por el regalo que tiene ante él y su emoción es tan grande que deja escapar algunas lágrimas.

Luego los actores se funden en un gran abrazo. El vídeo lleva más de 4 millones de reproducciones.

Aunque "The Rock" puede presumir su gran musculatura, reconoce que el arriesgado trabajo de su primo ha sido crucial para que las cintas que han grabado sean todo un éxito. Tonoai trabaja desde que Dwayne protagonizó "The Scorpion King", en el 2002.

El actor de doblaje quiso presumir su gran regalo en su cuenta de Instagram donde publicó una serie de fotografías con su camioneta, al lado también de su famoso primo "The Rock".

El post de Reed lleva más de 36 me gusta.