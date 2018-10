A pesar de que el actor estadounidense Tom Cruise tiene derecho a ver a su hija Suri, a quien procreó durante su matrimonio con la actriz Katie Holmes, 10 días al mes, no lo ha hecho porque la pequeña no profesa la Cienciología, según reveló una fuente a la revista US Weekly.

"A todo el mundo se le permite ver a sus hijos si lo desea", aseguró el informante al sitio.

"Pero él ha decidido no hacerlo porque ella no pertenece la Cienciología", aseguró la fuente, sin precisar desde cuándo no ve Tom a su hija.

Tal vez ello responda a la falta de imágenes de Tom con Suri, quien ya tiene 12 años.

Según US Weekly, la última fotografía que se publicó del protagonista de la saga de Mission: Impossible con su hija es del 2013, año en que Cruise y Holmes se divorciaron.

Y de acuerdo a la prensa especializada, la separación de la pareja se debió a que Holmes no compartió a fondo con Cruise su culto a la Cienciología.

La pareja se casó en el 2006 pero terminó divorciándose en el 2012, cuando la pequeña Suri tenía apenas 6 años.

Y de acuerdo al informante de US Weekly, Tom Cruise se habría tomada la última fotografía con la pequeña Suri poco después del divorcio.

En la cuenta de Instagram suricruise.official se pude ver una imagen de Tom con su hija, cuando ella era aún pequeña. Aunque no precisa la fecha, la publicación es de febrero de este año.

Cruise incursionó a la Cienciología cuanto estuvo casado con la actriz Mimi Rogers (1987-1990), según publica el sitio divinity.



La Cienciología es una doctrina religiosa fundada en la década de 1950 por L. Ron Hubbard, de acuerdo a lo publicado por CNN.