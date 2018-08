Con sala llena se efectuó la primera edición del Fashion New Face Model Search, evento creado por la exdirectora de Miss Universe Puerto Rico, Desirée Lowry, que busca modelos puertorriqueñas para participar en el New York Fashion Gallery del New York Fashion Week (NYFW).

Las cuatro ganadoras del certamen fueron Elizabeth Sierra, de 20 años, quien además obtuvo el premio de Vizzano (calzado) que mide 5’10 1/2” de estatura; Andrea Colón, de 18 años y 5’10”; Yoliann Rivera, de 17 años y 5’8”, y Jennifer Collazo, de 16 años y 5’10” de altura.

Las elegidas participarán en la pasarela de Nueva York del 2 al 10 de septiembre para varios diseñadores boricuas y de Estados Unidos.

La selección estuvo a cargo de Gregory Moore, productor del desfile neoyorquino que estuvo presente en el evento el domingo en el hotel La Concha del Condado en el que participaron un total de 30 jóvenes.

“Hemos querido hacer un evento para descubrir las nuevas caras de la moda y lanzarlas a nivel local e internacional. Este proyecto surgió el pasado febrero durante una presentación del NYFW que en esta ocasión tienen pautados más de 47 diseñadores”, comentó Desirée satisfecha pues logró entrar a otras diez chicas que podrán viajar a Nueva York para el desfile aunque éstas tendrán que pagarse sus gastos y nos recibirán premios como las cuatro ganadoras.

“El pase que les estamos ofreciendo es una gran oportunidad de exposición, si fuera yo buscaría como ir. La carrera de modelo es corta y hay que aprovechar los años. Mi propósito es que una de ellas se convierta en la próxima top model puertorriqueña y no vuelvan a la isla”.

El prototipo para la selección es que las jóvenes debían medir 5’9” en adelante, como se exige en el NYFW, y no más de 35” de caderas y presentarse con la cara lavada. No todas necesitan tener experiencia en la pasarela, pero a estas se les ofreció un curso intensivo por Desirée.

“Esta la excepción, pero si la chica tiene un rostro espectacular puede medir 5’6” porque la estatura no importa tanto sino la personalidad; son más para trabajos comerciales”.

Para las modelos que no ganaron igualmente a ser elegidas la exreina de belleza tiene planes.

“A una de ellas ya la contrataron para un comercial de Pepsi que filma mañana (hoy). Hemos encontrado una fuente de talento en el mercado puertorriqueño”.

La idea inició en junio con la celebración de tres audiciones en Plaza la Américas, Plaza del Caribe y de manera virtual, con un total de 300 aspirantes se presentaron y el Comité de evaluación seleccionó 30 chicas.

Durante el evento las jóvenes desfilaron para los diseñadores Tommie Hernández, Mare/cheia. Emmanuel Acosta, Naldo Montañez y Elier Aubre.

Desirée Lowry tiene pautada una edición de Fashion New Face en noviembre en Orlando, Florida, para seleccionar su próxima modelo en febrero del 2019.

“La intención es que la empresa vaya creciendo en diferentes lugares donde haya una población sustancial de puertorriqueños para no limitar esa búsqueda en la Isla”.