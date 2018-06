El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el presentador del “Tonight Show”, Jimmy Fallon, pidiéndole que “sea hombre” y que deje de “lloriquear” sobre la angustia personal que sintió por la reacción negativa que recibió después de alborotar el cabello de Trump durante una aparición en la campaña de 2016 en su programa.

Fallon dijo recientemente a The Hollywood Reporter que “cometió un error” en el episodio del 15 de septiembre de 2016 y que lo haría diferente si pudiera.

Al parecer los comentarios no sentaron bien con el presidente.

.@jimmyfallon is now whimpering to all that he did the famous “hair show” with me (where he seriously messed up my hair), & that he would have now done it differently because it is said to have “humanized” me-he is taking heat. He called & said “monster ratings.” Be a man Jimmy!