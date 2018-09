Carlos Gascón, actor de "El Señor de los Cielos", reapareció ante los medios de comunicación luego de dos años de ausencia, pero ahora lo hizo como actriz transgénero para presentar su libro “Karsia, una historia extraordinaria”, donde relata los momentos difíciles que pasó en su proceso de transformación.

Ahora el actor español, se presentó como Karla Sofía ante la prensa que asistió a la presentación de su libro, donde plasma los momentos difíciles de su vida, mezclados con hechos ficticios, en su camino a realizar su sueño: convertirse en mujer.

Ver esta publicación en Instagram Ya se puede encontrar en la página de @librerias_gandhi https://www.gandhi.com.mx/karsia Una publicación compartida por Karla S. Gascón - (Carlos) (@gasconcarlos) el 25 de Sep de 2018 a las 5:17 PDT

Gascón, que interpretó a Iñaki Izarrieta en "El Señor de los Cielos", serie de Telemundo, y a Peter, un "español" ambicioso en la película mexicana "Nosotros los Nobles", sorprendió al aparecer como Karla Sofía enfundada en un vestido negro y su cabellera larga, además de lucir su rostro maquillado.

Durante la presentación de “Karsia, una historia extraordinaria”, realizada en la Ciudad de México, Gascón confesó que desde pequeño sabía que estaba atrapado en un cuerpo que no le correspondía.

“Yo desde los 4 años supe lo que era, que había una mujer dentro de mí, sin embargo, hasta que llegué al endocrinólogo, por primera vez sentí que alguien me trataba como una mujer", reconoció la ahora actriz transgénero, de acuerdo al Diario Basta.

Tras esa visita al especialista dijo que hizo un análisis de su vida.

"Fue entonces que decidí convertirme en Karsia (nombre del personaje de su novela), la mujer que siempre quise ser”, precisó Gascón al diario mexicano.

Dijo que llegó el momento indicado para transformarse. Ya había hecho casi todo lo que tenía planeado, pero faltaba "algo".

"Llegó un momento que pensé que ya había cumplido todas mis metas. Tenía una hija, había triunfado en mi carrera, en la manera de había planeado, ya había plantado un árbol", recordó.

"Y me pregunté, repito lo mismo o hago algo que siempre he querido: ser mujer. Si no lo hacía ya en ese momento, ya no lo haría. Así que tomé la difícil decisión de cumplir mi sueño", comentó al Programa INtrusos de la cadena Televisa.

Es por eso que durante los dos últimos años se ha dedicado a su proceso para convertirse en mujer, que ha incluido, entre otras cosas, tomar hormonas.

Respecto a la cirugía para la reasignación de sexo, aclaró que hasta el momento no se la ha realizado.

"Me quedan seis meses para optar por ese tipo de operaciones . Además que no se recomiendan porque con el cambio hormonal el pecho te va creciendo", aseguró.

“El proceso de las operaciones lleva años, es un proceso hormonal, por lo pronto ya me operé la garganta para tener voz de mujer”.

Su decisión de transformarse en mujer lo ha alejado de algunas amistades, pero dice que lo más importante es que tiene el apoyo de su familia.

"Mi familia está muy bien con este tema: mi mamá, mi padre y también mi hija, ella es un amor, me llama Mapi. Los problemas los tengo con mis exparejas nada más”, comentó Karla Sofía.

Orgullosa de su cambio, la actriz transgénero ha compartido algunas imágenes en su cuenta de Instagram, en una de ellas aparece junto a su hija, de la que no revela su nombre, ni edad.

Por el momento Karla Sofía dice que no tiene prisa en participar en algún proyecto como actriz.