En medio de los ensayos diarios de la obra ¿Enchismás?, protagonizada por Iris Chacón y Charytín Goyco, que comienza este fin de semana en el Centro de Bellas Artes de Caguas, la Rubia de América recibió una grata sorpresa: la visita de su hijo Alexander Ortiz Goyco, uno de los gemelos fruto de su matrimonio con el fenecido productor Elín Ortiz.

El joven, que nació hace 28 años en Puerto Rico, visita casi todos los años la isla pues “me encanta este país y, además, tengo muchos amigos cercanos aquí”, aseguró. Y es claro que no se perderá la participación de su madre en esta puesta en escena.

Alexander compartió que vive en Nueva York, en donde trabaja como director y productor de televisión y de teatro de Broadway. Y ahora entró, también, al mundo de la actuación. Este mes comienza a grabar una serie piloto de un director brasileño mientras audiciona en varios proyectos. “Nuestros padres siempre nos dieron la oportunidad de buscar nuestro propio camino. ¡Y estoy trabajando en lo mismo que hacía papi y hace mami. He seguido los pasos de ambos. Es que nos criamos en ese mundo, y uno aprende a amarlo”, recalcó el joven que utiliza el apellido de su madre.

“La idea fue de papi. Él decía que Goyco era un apellido más particular, menos común. Y claro que me siento orgulloso de ser Ortiz, y legalmente, así lo voy a seguir siendo. Artística y profesionalmente me van a conocer como Alexander Elín Goyco. Es para captar más la atención”, sostuvo.

Por otro lado, dijo sentirse feliz al ver el cariño tan grande que le tienen a su madre en Puerto Rico. “Estoy orgulloso de ella por esa determinación a seguir adelante y esa autoestima tan alta que tiene. Mi madre siempre se mantiene alegre y positiva. Es sorprendente. Lo que ella pasó y nosotros como hijos pasamos, con la enfermedad y la muerte de papi, ha sido fuerte”, afirmó.

Según los recuerdos del joven, Elín comenzó a padecer alzhéimer, hace aproximadamente seis años. “Papi era un hombre fuerte y poderoso. Fue muy triste ver cómo su cuerpo y su mente se deterioraba día a día. Mami lo cuidó hasta el final, siempre estuvo en la casa”, manifestó.

Alexander planteó que, de sus padres aprendió la importancia de ser disciplinado y la ética al trabajo. “Yo soy el primero que llega al trabajo y último que sale, me conocen por eso. Y soy disciplinado en mi vida profesional y personal. Diariamente, hago ejercicios y llevo una buena alimentación. Después de todo lo que pasó papi, con su diabetes y su alzhéimer, tengo que hacerlo”, enfatizó.

Familia unida

Por su parte, la cantante, actriz y presentadora Charytín Goyco dijo que para ella era maravillosa la visita de Alexander.

“También mi hija Sharinna ha venido a visitarme y va a venir a ver la obra. A Shalim yo lo visité a México dos veces, él me visitó en Miami y ahora que se mudó a California para participar en la serie de televisión de ABC, Gran Hotel, protagonizada por Roselyn Sánchez, yo voy a ir a verlo”, observó.

La artista reconoció que, todos los días conversa con sus tres hijos por Face Time, a veces hasta dos y tres veces. “Esa es mi realidad. Esa comunicación profunda con la familia tiene que existir. Yo tengo que escuchar las voces de ellos y saber que están bien. También hablo con mis nietos, que los amo y están dentro de mi corazón todo el tiempo”, agregó.

Igualmente, comentó que siente superorgullosa de sus tres hijos. “Se han encaminado con mucho esfuerzo. Todos estudiaron sus carreras y le han puesto todo su amor y dedicación”.

Para Charytín es impresionante ver cómo sus hijos están trabajando en cosas similares a las que hacía su padre y a las que ella hace.

Sharinna estudió periodismo y criminología. Y ahora es actriz, lleva cuatro años estudiando esa profesión y trabajando en televisión y participando en comerciales.

“Es que los tres vieron el amor y la dedicación que Elín y yo le pusimos a nuestra carreras. Y se sienten orgullosos de sus padres, y eso es maravilloso”, subrayó.

Finalmente, dijo que se encuentra ensayando mucho para la obra “¿Enchismás? “Estamos encantados con el resultado que estamos viendo y la respuesta del público. Ya se han agotado los boletos de varias funciones”, puntualizó.