Ha transcurrido un año de la partida de Sir Bruce Forsyth, el esposo de Wilnelia Merced, la primera Miss Mundo puertorriqueña, y ella lo tiene presente en todo lo que hace, en sus alegrías y tristezas. Extraña sus abrazos, sus largas conversaciones compartiendo una copa de vino entre carcajadas… Esos intercambios de mente y espíritu que aún siente como si permanecieran conectados.

“Siempre hay algo que me hace recordarlo. Estuvimos casados por 34 años y fuimos inmensamente felices. Bruce era mi amigo, mi mentor, me dio mucha luz y alegrías hasta el final de sus días. Quería que yo continuara con mi vida y fuera feliz, me lo decía siempre… Organizó todo antes de partir, menos la toma de decisiones porque soy yo la que lo tiene que hacer ahora. Para mí este ha sido un año de recuperación, como Puerto Rico, de la tormenta”, compartió la exreina, quien se encuentra en la isla con su madre, Delia Cruz, directora de Miss Mundo de Puerto Rico.

De la misma forma, Lady Wilnelia lo extraña en situaciones en que debe transmitir el mensaje de “El rey de la televisión” -como le llamaban- a un país que lo adoraba. Como por ejemplo, en la ceremonia de colocación de las cenizas de Bruce en el escenario del London Palladium en Londres, el pasado 18 de agosto, en su primer aniversario.

En ese teatro, el comediante inició su carrera en 1948, también fue el lugar en el que realizó su último programa, “Strictly Come Dancing”, en el 2015.

“Él deseaba que sus restos descansaran en ese icónico teatro en una urna debajo de la tarima. Estuvimos todas sus hijas, nuestro hijo JJ (Jonathan Joseph) y tantos amigos maravillosos, fue muy emotivo. Bruce fue un comediante hasta el día de su muerte. Una de sus hijas leyó unas palabras que aparecen en su libro de cómo él quería ser recordado: rodeado de los girasoles que tanto le gustaban. Él quería ser recordado como un gran ‘entertainer’. Ahora descansa en paz con el sonido de la música (de los shows) la carcajada y el baile”.

No obstante, Wilnelia queda atrapada en los recuerdos de sus encuentros con su Bruce.

“Estaba en Londres y de momento pensé que tenía que regresar a casa, pero y realmente no había ninguna prisa porque él ya no estaba esperándome… El duelo, la pena, tiene mente propia y a veces te sorprende cuando menos lo esperas”.

Añadió, además que agradece que “mi hijo me va a visitar todos los días y las hijas de Bruce cada vez que pueden. No he cambiado nada en la casa, todo está como Bruce lo dejo”.

En cuanto a sus futuros planes, la exreina de belleza revela que le han ofrecido participar en varios programas de “Strictly Come Dancing”, así como realities, pero no haquerido aceptarlos. Durante estos meses estará enfocada en los preparativos de la Miss Mundo de Puerto Rico Dayanara Martínez para su participación en Sanya, China, el 8 de diciembre.

Wilnelia Mercedes es una exactriz, modelo y reina de belleza puertorriqueña. Fue Miss Mundo en 1975. Se casó con el artista Sir Bruce Forsyth en 1983. Permanecieron juntos hasta el día de su muerte, en el 2017.