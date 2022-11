Desde 2011, cuando publicaron su primer vídeo en la plataforma estadounidense, YouTube, los seguidores de la familia Díaz Albaladejo –compuesta por Alex, Leyra, Girellys y Adriana- no solo han sido testigos de su evolución profesional, también los han acompañado en las etapas más trascendentales de sus vidas. Las buenas, las malas, y las peores.

De esa primera cita con la audiencia han pasado 11 años. En un abrir y cerrar de ojos a Girellys y Adriana les llegó la adolescencia, Leyra camina por la vida como una mujer realizada y Alex no se cree tan “cool” como antes. Sin embargo, hay cosas que no se han perdido en la travesía y que procuran conservar como sus más grandes tesoros: la sana comedia y el afán de luchar por sus metas.

Hoy, la pareja de empresarios, comediantes e “influencers” celebra su llegada al teatro -un lugar que siempre anhelaron- con la pieza “Cuento de viejos”, de Liliana Martínez y Eric Colón. Esta rama de las artes escénicas, además, fue la disciplina que los juntó en la escuela superior durante la década del 2000.

“A mí me encanta el teatro y me encanta el ‘stand up’ y le digo a Leyra, ‘mano, quiero empezar otra vez. Vamos a darle duro a las redes para llevarlas a un buen alcance y empezar a hacer presentaciones’. Cuando empezamos a hacer vídeos, pero de que empezando, me llega una llamada de Joseph, de JOM Events, y me dice ‘Alex, tengo una obra’. Yo no creo en las casualidades. Cuando la leo, digo ‘está perfecto, olvídate de empezar con un ‘stand up’, con esto es lo que yo quiero empezar, en teatro’”, narró el locutor de KQ 105, quien no dudó en involucrar a su compañera de vida en el proyecto.

“Cuentos de viejos”, contaron, muestra –a través de la comedia y el drama- una manera realista de cómo en estos tiempos se han borrado recuerdos y cambiado prioridades. La trama de la obra se desarrolla en un hogar de cuido prolongado donde las arrugas y la sabiduría reinan ahogadas en soledad.

Aunque ambos han vivido la experiencia de ser parte de obras teatrales, consideran que esta oportunidad es la primera “a nivel profesional”, según Díaz. Albaladejo, por su parte, lo visualiza como “un reto” dado a que su personaje, Andrea, es la encargada de aportar “un poquito de drama”.

Los boletos para “Cuento de viejos”, que subirá a escena el 4,5 y 6 de noviembre en el teatro Francisco Arriví, están disponibles en www.ticketvital.com. La pieza teatral, que también será dirigida por Liliana Martínez, va acorde con la filosofía en la que este matrimonio de 18 años ha fundamentado su empresa.

“A mí me encanta la comedia familiar y me encanta la comedia que tenga sentido, que tú te puedas reír, pero a la misma vez salgas reflexionando. Yo las llamo ‘subibaja’, que son esas que tienen momentos de seriedad dentro del ‘show’, pero te estás divirtiendo bien cañón. ‘Cuento de viejos’ tiene eso, tiene esa magia de que te vas a reír, pero a la misma vez tiene un mensaje ‘cool’”, agregó quien es reconocido por la distintiva frase “Hello my People!”.

Díaz, quien encarnará el papel de don Tito, manifestó que utilizará todo el conocimiento adquirido en la obra “Un día normal” (2014) para brillar en esta nueva encomienda artística. La pieza referente, que también produjo, contó con la participación de los “influencers” más destacados de la época como Chente, Daniel El Travieso, Joshua Pauta y Cheche.

Los comediantes hicieron una pausa para reflexionar sobre la importancia de que se continúen desarrollando proyectos y actividades dedicados a la población de adultos mayores. Según catalogaron, se trata de un sector rezagado y ávido de buen entretenimiento.

“Si supieras que cuando leo el libreto, aunque uno está siendo parte de este proyecto súper cool, piensa ‘eha diantre, yo no he llamado a mis abuelos’. Porque uno va en el tren de la vida, y más nosotros que estamos en los medios de comunicación, que todo es más rápido, que tienes que producir más, que tienes que estar más atento a las redes sociales, y hay veces que pecamos de eso”, puntualizó el creador de contenido.

Albaladejo, quien también es aficionada de la moda y la belleza, continuó que mediante su participación en la obra le rinde homenaje a su abuela, una figura que goza de su profunda admiración.

“Yo con mi abuela es una relación en donde me siento súper orgullosa de ella porque es súper mayor y está cuidando a un nene con autismo, su hijo, que también es mayor. Toda la vida. Entonces, es bien fuerte. Mi abuela es una mujer bien fuerte, bien luchadora para bregar con todo eso. Yo la miro y me siento bien orgullosa de ella por todo lo que hace”, exclamó con los ojos aguados.

Tiempos de cambios

En el 2017, dos meses después del paso del huracán María por la isla, la familia Díaz Albaladejo viajó a Orlando, Florida, para disfrutar unas vacaciones y, de paso, alejarse del estrés provocado por la emergencia. Ese período de asueto, sin saberlo, se extendió por tres años que estuvieron cargados de logros y aprendizaje.

“Con una maleta, sin nada más. Cerramos la casa, y nos fuimos”, comenzó Albaladejo. Lo que vino después, fue pura gloria. Hoy, los empresarios reconocen que fue un momento que tenía que pasar en sus vidas y que los prepararía para el siguiente nivel.

Los más de 1000 días que pasaron en lo que muchos llaman “el municipio 79 de Puerto Rico” sirvieron para que cumplieran su sueño de abrir su negocio propio de comida, La Fritanga de Toñita. Se trata de un “food truck” que ofrece todas las delicias fritas que distinguen a la isla. Además, Girellys y Adriana, reforzaron sus destrezas en el idioma inglés. “Ahora se creen gringas”, dijo el padre a modo de broma.

A finales del año pasado, a Díaz le llegó la llamada que le volvió a cambiar las fichas del juego.

“Alex, te estamos considerando para esta oportunidad que va a surgir pronto. Se retira Amós Morales y queremos que tú seas la persona’. Y le dije ‘cuándo tú me quieres allá’. Ahí mismito, enganchando, compré un boleto aéreo y dije ‘me voy’”, relató.

De esta manera, el natural de Corozal regresó a su antigua casa laboral para ocupar el horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Precisamente, esta semana, recibió los resultados preliminares de las encuestas donde se posiciona en el primer lugar, según adelantó, lo que considera “una bendición bien grande”.

Abrir las puertas de la propiedad ubicada en el pueblo del norte de Puerto Rico fue como haber llegado de un viaje en el tiempo. Sin poder creerlo, la familia tuvo que hacer varios ajustes como cambiar las muñecas por maquillajes. Incluso, descubrieron cosas y espacios que antes quizás no se veían de la misma manera.

Así las cosas, los cuatro comienzan una nueva etapa de vida en la que no solo se complementan como miembros de un núcleo familiar. También, cada cual, desde su esquina, contribuyen por y para el bienestar de los suyos, de su negocio y del país.