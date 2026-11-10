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Ana Patricia Gámez tendrá que seguir pagando la casa donde vive su expareja y otros gastos familiares

Esto es lo que establece la resolución sobre los gastos hasta que se celebre el juicio

10 de noviembre de 2026 - 11:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ana Patricia Gámez. (Telemundo)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

A un año de que Ana Patricia Gámez haya presentado la demanda de divorcio contra Luis Carlos Martínez, el tribunal estableció que la presentadora mexicana tendrá que seguir asumiendo el pago de la casa en la que reside su expareja y los dos hijos de ambos lo visitan.

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Gámez también cubrirá el mantenimiento de las áreas verdes de la propiedad, las facturas de su plan móvil, el de Martínez y el de su hija, así como el seguro de ambos vehículos y las primas del seguro dental familiar, incluso la de su ex.

Según el portal Las Top News, Gámez debería seguir pagando la hipoteca de la vivienda conyugal en la que habita Martínez y asumir un saldo escolar pendiente de 16,354 dólares. Mientras Martínez tendrá unos pocos servicios de la casa y el seguro médico de sus hijos a partir de enero de 2027 que están dentro de su recibo de pago de su trabajo.

Los servicios que Martínez pagará incluyen: la electricidad, el agua, el mantenimiento de la piscina, la televisión por cable, el internet, el seguro médico de los niños de US$700 mensuales y aportar $2,000 para la colegiatura de enero de 2027.

Las obligaciones están establecidas hasta el juicio programado para comenzar el 8 de marzo de 2027.

Gámez solicitó el divorcio el 20 de octubre de 2025 tras 11 años casada con Martínez, con quien procreó a Giulietta (2015) y Gael (2018).

Ana Patricia Gámez.
Ana Patricia Gámez. (Instagram)
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Ana Patricia Gámez
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