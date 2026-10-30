Ariadna Gutiérrez comparte íntimo momento en el que caminó hacia el altar

A días de conocerse públicamente que Ariadna Gutiérrez se casó con empresario neerlandés Guus Franke en el Centro Histórico de Cartagena, la modelo publicó un carrusel con imágenes y un vídeo del íntimo momento.

La exvirreina universal, quien llegó el 24 de octubre a la Catedral de Santa Catalina de Alejandría para dar el sí al ejecutivo de 50 años que dirige la compañía tecnológica Circle8 Group, lució radiante.

La modelo fue una de las grandes protagonistas de la jornada. El diario El Tiempo reportó que su equipo la cubrió con un manto blanco para mantener en secreto los detalles de su look, pero ella se asomó unos instantes para saludar a las personas que se agolparon alrededor del templo.

En la ceremonia lució un vestido de encaje, velo largo y un tocado de flores doradas. El diseño fue del modisto francés Stéphane Rolland, con quien ha desfilado en la Semana de la Alta Costura de París.

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El ramo también era de flores doradas.

En la publicación, la reina solo escribió la fecha y la cuenta del diseñador de moda.

En tanto, el matrimonio fue un evento privado, con cerca de 150 invitados entre familiares y amigos. La recepción se realizó en el hotel Four Seasons de Cartagena. Además, la pareja pidió a los asistentes que, en vez de llevar regalos o sobres con dinero, hicieran donaciones a una fundación que trabaja con comunidades indígenas.

¿Quién es Guus Franke?

Franke es un empresario neerlandés dedicado a las inversiones, las finanzas y la tecnología. De acuerdo con documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), tiene 50 años, es decir, unos 18 más que Ariadna, que cumplirá 33 en diciembre.

En 2018 fundó Axiom, una firma de asesoría en fusiones y adquisiciones, y a través de ella desarrolló Circle8 Group, una empresa que suministra especialistas en inteligencia artificial, computación en la nube y ciberseguridad a compañías europeas. Antes pasó por KPMG y fue director general de la firma RiverRock European Capital Partners entre 2020 y 2021.

En enero de 2026, la estadounidense Atlantic International Corp. compró Circle8 y nombró a Franke presidente ejecutivo de su junta directiva. A finales de junio asumió también la dirección ejecutiva y la compañía adoptó el nombre de Circle8 Group Inc., que cotiza en la bolsa Nasdaq con el símbolo CIRC.

Los documentos ante la SEC indican que Circle8 reportó cerca de $780 millones en ingresos durante 2025, una cifra no auditada, y proyectó $1,000 millones para 2026. Esos valores son de la empresa y no corresponden a su patrimonio personal, que no está documentado. Lo que sí se conoce es que su contrato contempla un salario base de $800,000 al año.

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Ariadna, por su parte, nació en Sincelejo el 25 de diciembre de 1993 y creció en Barranquilla. En 2014 fue elegida Señorita Colombia y en Miss Universo 2015 vivió uno de los momentos más recordados del certamen: el presentador Steve Harvey la anunció por error como ganadora y luego entregó la corona a la filipina Pia Wurtzbach, por lo que quedó como virreina universal.

Desde entonces ha construido una carrera en el modelaje, la actuación y la televisión. Participó en la película “xXx: Return of Xander Cage”, en 2017, en el programa estadounidense “Celebrity Big Brother”, en 2018, y en “La casa de los famosos”, en 2024. También es embajadora de la organización Amazon Conservation Team.