La ciudad de Nueva Orleans acogerá esta noche a una nueva soberana universal cuando la actual reina Harnaaz Kaur Sandhu, de India corone a su sucesora en la edición 71 de Miss Universe que se realiza en el Ernest N. Morial Convention Center en Luisiana.

Nuestra representante Ashley Ann Cariño Barreto aspira traer la sexta corona para Puerto Rico, tras figurar entre las favoritas y lograr una destacada participación a lo largo de las actividades de la competencia que inició la semana pasada con la llegada de las 84 candidatas. La apertura del concurso fue en alusión al festival Mardi Gras, evento distintivo de Nueva Orleans.

Cariño Barreto entró esta noche al primer cuadro de las 16 semifinalistas del certamen. La puertorriqueña fue la primera candidata nombrada en el grupo de semifinalistas. Las otras semifinalistas son las representantes de Haití, Australia, República Dominicana, Laos.

Miss Universe (Captura)

Las presentadoras este año Olivia Culpo y Jeannie Mai Jenkins, quienes sustituyen al pasado anfitrión Steve Harvey. La salida de Harvey es uno de los cambios que figuran en el certamen de este año tras la llegada de la nueva dueña de Miss Universe de la multimillonaria tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip, quien es la primera mujer transgénero en dirigir el concurso. Culpo y Jenkins se están gozando el evento que arrancó con una celebración.

La reina puertorriqueña de 28 años se destacó en la competencia preliminar en los desfiles de traje de baño y vestido de noche, al igual que en la competencia de trajes típicos al exaltar la ciencia boricua con su vestido en honor al Radiotelescopio de Arecibo. Esta noche debe proyectar toda su preparación y la seguridad en pasarela que hasta el momento ha tenido para conseguir entrar al grupo de finalistas.

En su mensaje a horas antes del certamen internacional la estudiante de ingeniería aeroespacial compartió el sueño que tuvo desde pequeña de competir por la corona universal.

“¡Este día fue un sueño primero! Por favor, no dejes de soñar. No se trata del resultado fuera de ti, se trata de la transformación que te sucede mientras luchas por lo que impulsa tu voluntad y te mueve más. ¡Hoy soy la niña que lo soñó y la mujer que lo vive! ¡Atreverse a soñar! ¡Te amo Puerto Rico!”, expresó la reina de belleza en su cuenta de Instagram.

El jurado de la final son Myrka Dellanos, presentadora del programa “Mesa Caliente” de Telemundo; Emily Austin, actriz, modelo y periodista deportiva; Wendy Fitzwilliam, abogada, actriz, modelo, cantante, presentadora de televisión y Miss Universe; Mara Martin, modelo y activista; Big Freedia, un artiste no binarie, exponente del género “bounce music”, vertiente de la música urbana original de New Orleans; Ximena Navarrete, oriunda de México, es actriz, presentadora, modelo y Miss Universe 2010; Olivia Quido, empresaria filipina, fundadora de O Skin Med Spa y Olivia Quido Clinical Skincare; Sweta Patel, vicepresidente de Mercadeo y Comercialización de Roku y The Roku Channel.

El certamen a nivel local se transmite por Wapa Televisión, la cadena Telemundo y el canal streaming Roku lo emiten.

La nueva reina universal portará la corona bautizada con el nombre de “Force for Good” (“Fuerza para el bien”). La corona tiene 993 piedras preciosas, con una base compuesta por diamantes y la parte más alta tiene un zafiro de 45.14 quilates.

Nueva corona que lucirá la próxima ganadora de Miss Universe. (Suministrada)

Esta noche se otorgan los premios especiales para Miss Amistad, Miss Fotogénica, Mejor en Traje de Baño y Mejor en Traje de Noche.

De igual forma se dará a conocer la próxima sede del concurso de belleza y la nueva Miss Universe tendrá que ir al primer evento oficial del certamen en Tailandia.

Después de que se conozca la decisión del jurado y la nueva reina sea anunciada, por primera vez, las concursantes que hayan quedado en las primeras tres posiciones se mudarán a Tailandia. Los motivos aún no han sido revelados.